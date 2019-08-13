"Ты чего счастливый такой, сказочник!": глава Ставрополья устроил разнос чиновнику.

Ролик из станицы Беломечесткой, где губернатор края Владимир Владимиров устроил головомойку местному чиновнику, опубликовало информагентство Newstracker. Глава региона прибыл проинспектировать результат работы нового водопровода. Оказалось, что из 1000 дворов подключено к системе только 127. Такие показатели не устроили Владимирова, который напустился на главу местной администрации Эдуарда Дубко с вопросами. Чиновник сообщил, что у людей нет нужной суммы на подключение, а статьи расходов в администрации не предусмотрено.

- Какие ваши предложения тогда дальше? Просто сидеть и смотреть что ли? Счастливый такой! Сказочник! Иди и помоги людям! Приди к нам и попроси у нас денег! Кому мы этот водовод построили?- потребовал объяснений Владимиров.

Глава края потребовал прекратить бездействие и обратиться в правительство края для выделения нужной суммы, чтобы обеспечить централизованным водоснабжением всех желающих.

Построенного водовода станичники ждали три десятка лет. Ход работ контролировался властями, деньги были выделены из федерального и краевых бюджетов, так как станица была включена в госпрограмму. В общей сумме проект обошелся больше чем в 120 млн рублей, 80 млн — из федеральной казны.