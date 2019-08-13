2019-08-13T15:55:15+03:00
Политика

"Ты чего счастливый такой, сказочник!": глава Ставрополья устроил разнос чиновнику

Губернатор остался недоволен тем, что жителей станицы не подключили к водоводу [видео]
Полина ШАПОШНИКОВА
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- Какие ваши предложения тогда дальше? Просто сидеть и смотреть что ли?- Какие ваши предложения тогда дальше? Просто сидеть и смотреть что ли?Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ролик из станицы Беломечесткой, где губернатор края Владимир Владимиров устроил головомойку местному чиновнику, опубликовало информагентство Newstracker. Глава региона прибыл проинспектировать результат работы нового водопровода. Оказалось, что из 1000 дворов подключено к системе только 127. Такие показатели не устроили Владимирова, который напустился на главу местной администрации Эдуарда Дубко с вопросами. Чиновник сообщил, что у людей нет нужной суммы на подключение, а статьи расходов в администрации не предусмотрено.

- Какие ваши предложения тогда дальше? Просто сидеть и смотреть что ли? Счастливый такой! Сказочник! Иди и помоги людям! Приди к нам и попроси у нас денег! Кому мы этот водовод построили?- потребовал объяснений Владимиров.

Глава края потребовал прекратить бездействие и обратиться в правительство края для выделения нужной суммы, чтобы обеспечить централизованным водоснабжением всех желающих.

Построенного водовода станичники ждали три десятка лет. Ход работ контролировался властями, деньги были выделены из федерального и краевых бюджетов, так как станица была включена в госпрограмму. В общей сумме проект обошелся больше чем в 120 млн рублей, 80 млн — из федеральной казны.

"Ты чего счастливый такой, сказочник!": глава Ставрополья устроил разнос чиновнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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