2019-08-19T12:40:04+03:00
Общество

ВТБ в Северной Осетии предоставил банковские гарантии ГК «Салют»

Банк и Группа компаний подписали генеральное соглашение
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ВТБ уделяет особое внимание комплексной поддержке клиентов.ВТБ уделяет особое внимание комплексной поддержке клиентов.
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ВТБ выдаст ГК «Салют» гарантии сроком на один год на общую сумму порядка 200 млн рублей. Банк выступил гарантом перед регулирующими и надзорными организациями по контролю за использованием акцизных марок в соответствии с их назначением.

- ВТБ уделяет особое внимание комплексной поддержке клиентов. Помимо классического финансирования, банк предоставляет различные виды банковских гарантий в обеспечении обязательств клиентов перед контрагентами. Мы рады развитию сотрудничества с ГК «Салют». Использование гарантий позволяет предприятию не отвлекать из оборота денежные средства, стимулирует развитие компании на региональном рынке, - подчеркнул Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в РСО - Алания.

ВТБ и ГК «Салют» сотрудничают с 2016 года. За этот период финансовая организация предоставила предприятию банковских гарантий на сумму более 700 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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