В буфете роддома Дагестана коллеги вернули с того света медсестру

Врачи Роддома №3 Республиканской клинической больницы в Дагестане вернули с того света свою коллегу - медсестру из отделения патологии.

Женщине внезапно стало плохо в буфете, когда она пришла пообедать. Ей бросились на помощь. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе минздрава РД, первая на крики прибежала завотделением реанимации и интенсивной терапии Джамиля Акимова, которая сразу поняла всю критичность ситуации.

- Женщина принялась делать массаж сердца и искусственное дыхание. Медсестра уже не подавала признаков жизни, и все симптомы указывали на клиническую смерть - не было ни дыхания, ни пульса, - говорят в ведомстве. - На помощь также пришли заместитель главврача Магомед Алигаджиев и врачи-ординаторы отделения анестезиологии. Все они боролись за жизнь коллеги в течение 45 минут.

Это невероятно, но сейчас женщина уже хорошо себя чувствует и очень благодарна за спасение жизни.