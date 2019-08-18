2019-08-18T14:13:33+03:00
Происшествия

В буфете роддома Дагестана коллеги вернули с того света медсестру

Женщину с признаками клинической смерти откачивали 45 минут
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Спасительница женщины Джамиля Акимова. Фото: Минздрав РДСпасительница женщины Джамиля Акимова. Фото: Минздрав РД
Изменить размер текста:

Врачи Роддома №3 Республиканской клинической больницы в Дагестане вернули с того света свою коллегу - медсестру из отделения патологии.

Женщине внезапно стало плохо в буфете, когда она пришла пообедать. Ей бросились на помощь. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе минздрава РД, первая на крики прибежала завотделением реанимации и интенсивной терапии Джамиля Акимова, которая сразу поняла всю критичность ситуации.

- Женщина принялась делать массаж сердца и искусственное дыхание. Медсестра уже не подавала признаков жизни, и все симптомы указывали на клиническую смерть - не было ни дыхания, ни пульса, - говорят в ведомстве. - На помощь также пришли заместитель главврача Магомед Алигаджиев и врачи-ординаторы отделения анестезиологии. Все они боролись за жизнь коллеги в течение 45 минут.

Это невероятно, но сейчас женщина уже хорошо себя чувствует и очень благодарна за спасение жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Разбойное нападение произошло на пляже Дагестана
Чеченцы помогают искать утонувшего в КЧР парня
Промышленный лов кильки хотят восстановить в Дагестане
В Дагестане руку пекаря перемололо в тестомешалке
Кадыров прокомментировал "нечестный" матч "Ахмата" и "Зенита"
Массовая авария в Ставропольском крае попала на видео
В Чечне похоронили погибшего в Тверской области солдата
В Кисловодске за день 30 беспризорным животным нашли хозяев
В рухнувшем с обрыва УАЗе в Дагестане погиб мальчик
На Ставрополье сгорел человек
Мужчина в КЧР задавил заповедного зубра
Сильные ливни идут на Ставрополье
Нурмагомедов сообщил, что его бой с Порье покажут в прямом эфире
Жена Павла Мамаева приехала к "Синтоловому качку"
Брата Арашукова этапировали в Черкесск
Хулигана, задавившего в Дагестане пешехода, арестовали
8 аварийных школ и детсадов отремонтируют в 2019 году на Ставрополье
В Кисловодске будут раздавать 46 кошек и собак
Девочку-подростка в Ингушетии похитили, чтобы жениться
Ставрополец распродавал вещи хозяйки арендуемой квартиры
За шпионское снаряжение жителя Чечни задержали прямо около почты
На Ставрополье таксист оплатил пассажиру операцию
Дожди придут на Ставрополье в субботу и воскресенье
Золото МХАТа привезут в Ставрополь
Маршрутчик в центре Ставрополя подверг опасности людей