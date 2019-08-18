2019-08-18T22:02:44+03:00
Общество

"Володя, я должен приехать": Андрей Разин вымаливает у Зеленского разрешение посетить Украину

Продюсер "Ласкового мая" хочет навестить впавшую в кому солистку популярной группы
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО и REUTERSФото: Олег ЗОЛОТО и REUTERSФото: Евгения СОКОРЕВА
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У себя на странице в Instagram продюсер "Ласкового мая" обратился с просьбой к президенту Украины въехать в страну, чтобы проведать солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Звезда 90-х сейчас в коме, но как пишет Андрей Разин, "все слышит" и "все чувствует". Из-за чего ему очень важно ее увидеть.

- Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы Ласковый май", приехать, - вымаливает разрешение Разин. - Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву.

Совместным снимком Разин проиллюстрировал обращение Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Совместным снимком Разин проиллюстрировал обращениеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Продюсер "Ласкового мая" подчеркивает, что запрет наложил бывший глава Украины Петр Порошенко.

В тяжелом состоянии солистку "Фристайла" госпитализировали 1 июня 2018 года. Диагностировали кровоизлияние в мозг. Помощь по независящим от медикам обстоятельствам оказали слишком поздно. Врачам лишь повезло стабилизировать состояние певицы, в сознание Нина Кирсо не пришла.

Ранее Андрей Разин поскандалил с Сергеем Шнуровым, заявив, что готов заплатить 5 млн рублей за его избиение.

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Группа организовывает благотворительные концерты, чтобы собрать деньги на лечение Нины Кирсо (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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