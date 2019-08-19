2019-08-19T15:29:14+03:00
Происшествия

«В горах своих стрелять будешь»: пьяный адвокат с Кавказа расстрелял человека за замечание

Слуга закона из Карачаево-Черкесии устроил дебош со стрельбой на улице
Андрей ЗОБОВ
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Адвокат из Карачаево-Черкесии стрелял в воздух и в грудь приятелю, сделавшему справедливое замечаниеАдвокат из Карачаево-Черкесии стрелял в воздух и в грудь приятелю, сделавшему справедливое замечаниеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Краснодаре суд будет рассматривать уголовное дело 28-летнего адвоката из Карачаево-Черкесии, устроившего пьяный дебош на улице со стрельбой. Под горячую руку кавказца попал малознакомый приятель, вздумавший сделать ему замечание.

— Само преступление произошло 14 сентября 2018 года. Пьяный юрист, состоящий в адвокатской палате Карачаево-Черкесии сидел за рулём своего «BMW» во дворе рядом с одной из краснодарских многоэтажек. Мужчина был навеселе и ему взбрело в голову открыть люк авто и пострелять в воздух из пистолета, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Пьяный дебош возмутил малознакомого товарища, который сидел с ним в машине. Он сделал замечание с намёком, что «стрелять в воздух можно только в горах, где людей нет». О чём немедленно пожалел.

Попавший под следствие адвокат ответил на реплику несколькими сильными ударами по лицу обидчика. После чего мужчины выскочили из машины. Возмутившийся товарищ был повален на землю. Адвокат прицелился ему в грудь и выстрелил.

— К счастью, пострадавший отделался несерьёзным ранением и разбитым лицом. А против дебошира заведены уголовные дела по статьям «хулиганство, совершенное с применением оружия» и «причинение лёгкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит до 5 лет колонии.

КСТАТИ

Мажор на джипе устроил стрельбу у школы в Черкесске

Накануне около 16.00 часов рядом с гимназией №9 в Черкесске неизвестный устроил пальбу в воздух из открытого окна своего черного джипа. По прибытию следственно-оперативная группа нашла только гильзы от холостых патронов. И личность стрелка только предстояло установить (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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