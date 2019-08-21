2019-08-21T16:12:38+03:00
Происшествия

Популярный блогер приписал Владикавказ Ингушетии, за что рискует стать экстремистом

Уверенный путешественник просит оставить все угрозы при себе [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Скрин-фото: YoutubeСкрин-фото: Youtube
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Артем Плато, известный в Youtube как тревел-блогер, рискует попасть под серьезную уголовную статью, потому что Владикавказ назвал "ингушским городом". В ролике про путешествие в Северную Осетию, он посчитал, что справедливости ради часть столицы должна перейти к соседнему региону - Ингушетии.

- Мы решили поехать на правый берег. Он должен был принадлежать Ингушетии. Но по нехорошим обстоятельствам, находится в составе Осетии. На всем правом берегу реки Терек раньше располагалось селение Заурово, которое было исконно ингушским. Здесь жили ингуши и все здесь принадлежало Ингушетии, - сказал блогер и еще раз отметил, что осетинам надо бы жить на левом берегу, а правый - передать ингушам.

Артем объясняет, что этот район в отличие от левого берега не развивается еще с 1990-х. А будь он частью Ингушетии, все бы изменилось.

- Возможно, осетины сами понимают, что вскоре им придется вернуть район Ингушетии, и поэтому ничего не меняют в нем, - подытожил путешественник.

Все эти слова и послужили поводом для проверки гостя на "экстремизм". Министерство РСО-Алания по вопросам национальных отношений видит в записи отчетливое разжигание межнациональной розни, а потому написало соответствующее заявление в прокуратуру. Если подозрения подтвердятся, парню грозит 282 статья УК РФ, а видеоролик про путешествие в Северную Осетию на его YouTube-канале будет удален.

Пока же тревел-блогер отбивается от гневных сообщений и уверенно заявляет:

Популярный блогер назвал Владикавказ "ингушским".

- Зашел в Instagram, кому-то уже ответил, кому-то не успел. Столько желчи! Это ваше мнение, и я должен его уважать. Но на все угрозы...Это на вашей совести! - объявил он.

Блогер, кстати, колесит не только по России, но побывал уже в 28 странах мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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