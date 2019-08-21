Уроженца Чечни ищет полиция после смертельной перестрелки в Краснодаре

В социальных сетях появилась ориентировка на предполагаемого участника перестрелки в Краснодаре, случившейся на одной из центральных улиц города. Судя по документу, существование которого официальные органы не подтверждают и не опровергают, полиция ищет 28-летнего уроженца Чечни, который передвигался на белой Lada Priora с республиканскими номерами. Согласно тексту ориентировки, с ним в машине может быть также 25-летний уроженец Республики и другие лица, личности которых не установлены. В МВД предупреждают, что у разыскиваемых может быть оружие.

Ориентировка на уроженца ЧечниФото: СОЦСЕТИ

Как сообщает «КП-Кубань», во вторник ночью на улице Ставропольской в Краснодаре разгорелся конфликт между двумя группами людей, началась стрельба, в том числе из автоматического карабина. Один из участников конфликта получил ранение. Его доставили в больницу, где он скончался.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «хулиганство, совершенное группой лиц» и «убийство». Официальная причина перестрелки неизвестна, но, как передает «КП-Кубань», молодые люди не поделили зоны влияния на вещевом рынке.

Полицейским удалось задержать трех участников перестрелки. В частности, сразу после стрельбы поймали 25-летнего Арама Г., у которого было ранено предплечье. Он уверяет, что стал свидетелем конфликта случайно. О личностях еще двоих задержанных ничего не говорится.