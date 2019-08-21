2019-08-21T15:36:29+03:00
Политика

«На хороших новостях не прославишься»: глава Дагестана дипломатично «отчитал» Кадырова

Владимир Васильев рассказал о риске обострения отношений между Чечнёй и Дагестаном после заявлений коллеги
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Владимир Васильев оценил вероятность обострения отношений между Дагестаном и Чечнёй после заявлений Рамзана КадыроваВладимир Васильев оценил вероятность обострения отношений между Дагестаном и Чечнёй после заявлений Рамзана Кадырова
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Глава Дагестана Владимир Васильев прокомментировал вероятность обострения отношений с соседней Чеченской Республикой и оценил критику коллеги Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля — влиятельного дагестанского полководца, десятилетиями сражавшегося за независимость горцев.

Интересное заявление глава республики сделал на встрече с молодыми офицерами ФСБ, приехавшими в Дагестан для несения службы на границах. Один из них поинтересовался мнением Васильева по поводу обострившихся отношениях с соседней Чечнёй. Особенно на фоне громких заявлений Кадырова, обвинившего имама Шамиля в страшных военных преступлениях.

— Всегда находятся люди, которые дают оценку так, как им кажется, — прокомментировал Владимир Васильев ситуацию вокруг слов главы Чечни. — Я не буду говорить о тех, кто делает это умышленно, с тем, чтобы столкнуть, разжечь, а иногда даже не для этого. Вы же уже, наверное, обратили внимание? Это и в шутку и всерьёз говорю, но на хороших новостях быстро не прославишься. Если выдавать что-то жареное, горячее — на тебя как минимум обратят внимание. Но каждый раз, когда общество встречается с такого рода вызовами и решает их, мы набираемся опыта, мы становимся сильнее. Я убеждён, что мудрый дагестанский народ, как и не менее мудрый чеченский народ, найдут решение.

Васильев подчеркнул, что несмотря на все неурядицы, народы братских республик сохранят самые лучшие отношения.

— Мы живём в таком периоде, когда серьёзные угрозы, которые были на Кавказе: в Чечне, в Дагестане, они в прошлом. Мы живём мирно и строим мирную жизнь. Любое руководство любой республики СКФО сейчас в первую очередь ориентировано на то, чтобы, выполняя распоряжения президента строить достойную жизнь для наших рядовых жителей и добрососедские отношения с тем, с кем живёшь рядом. Вне зависимости от его национальности. Это очень важно, — резюмировал Васильев.

Напомним, что во время интервью местному СМИ, Кадыров обвинил имама Шамиля в терроре против чеченского народа, в безосновательном и последовательном уничтожении чеченцев. Днём позже его поддержал спикер парламента Чечни Магомед Даудов, сравнивший военачальника с Шамилем Басаевым.

Такие заявления вызвали жесточайший резонанс в дагестанском сегменте социальных сетей. Большинство жителей республики считают имама Шамиля героем, поэтому к высказываниям Кадырова отнеслись резко отрицательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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