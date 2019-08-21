Новый глава Ингушетии устроил тотальный разнос в правительстве

Колоссальная разница между реальностью и ситуацией «на бумаге», чиновничьи недоработки и хищения поразили и разгневали нового главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. После инспекции по спортобъектам Малгобекского района он устроил форменный разнос в правительстве.

Политик был поражён тем, как бездарно тратятся средства. А иногда и вовсе вложенные деньги исчезают без следа. Так, во время инспекции Калиматов обнаружил, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс стоит почти пустой — оборудование завезли только в момент сдачи. А потом десятки дорогостоящих спортивных снарядов просто исчезли.

— Это вот новый ФОК в Верхних Ачалуках. Мне фото показывали: когда открывали — полно было снарядов. А потом все исчезли! Куда исчезли? Откуда привезли? Пустой стоит он! Смотрите, какой красивый. Это 100 миллионов, — язвительно констатировал глава Ингушетии.

Глава Ингушетии устроил тотальный разнос в правительстве.Видео: официальная страница Махмуда-Али Калиматова в Instagram

Глава констатировал, что состояние спортивной отрасли в регионе не выдерживает никакой критики. На других объектах он нашёл нарушения безопасности, из-за которых залы, в которых так нуждаются спортивные ингуши, нужно закрывать. Третьи просто настолько стары, что вот-вот грозят обвалиться на головы детей.

— Я хотел проверить, соответствует ли то, что мне предоставляют на бумаге, действительности. В реальности всё, мягко скажем, далеко не так замечательно, как в докладах. Поэтому эти проверки станут нормой, — объявил Калиматов.

В результате профильным ведомствам поручено провести полную инвентаризацию и ревизию спортивных учреждений, а также предоставить финансовую документацию. В том числе на предмет коррупции.

— Давайте привлекайте специалистов и сплошну проверку по всех учебных заведениях детских, больницах! Я хочу, чтобы главы видели, и понимали: всё, что есть на вашей территории — ваше. И вы за это отвечаете головой, — жёстко резюмировал глава Ингушетии.

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