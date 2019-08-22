2019-08-22T11:32:48+03:00
Происшествия

"Вставай, народ!": Чечня и КЧР объединились в самой масштабной поисковой операции

Спасатели рискуют жизнью, им помогают коллеги с далеких станций, женщины собирают свой "батальон" [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Такого сплочения в поиске человека республики еще не виделиТакого сплочения в поиске человека республики еще не виделиФото: Евгения СОКОРЕВА
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В Карачаево-Черкесии с раннего утра до сумерек спасатели и добровольцы прочесывают устье реки Кубань, головное водохранилище и береговую линию в поисках пропавшего чеченца Шамиля Молаева. Парень бесследно исчез 4 дня назад, когда купался в реке с друзьями.

- У него начались судороги, и сильное течение не оставило шансов успеть его вытащить, - убиваются близкие.

Найти Шамиля живым надежды практически не осталось, но местные тем не менее запустили самую масштабную в республике акцию в Instagram за хештегом "#найтиШамиля". И клич бросили не только на весь свой регион, но еще в Чечне.

- Вставай народ на поиски брата чеченца! - кричали неравнодушные в пабликах Северного Кавказа.

Самую масштабную поисковую операцию развернули в Карачаево-Черкесия.

В итоге пришли десятки, если не сотня добровольцев ото всюду из Карачаево-Черкесии. А потом еще "рота" помощников из Чечни. Такое объединение народов в поисках никому не известного парня республики еще не знали.

Конечно, огромную работу и самую опасную проделывают спасатели. Несмотря на подъем воды из-за ливней, рискуя здоровьем и жизнью, они сплавляются по бурной Кубани. С третьего дня поисков им помогают коллеги, прибывшие с далеких станций: домбайские водолазы и спасатели Черкесска. Прочесывают местность квадрокоптеры - на подмогу пришли знаменитые в регионе операторы.

"Вставай, народ!": Чечня объединилась с КЧР в поисках парня.

- Пишут очень много женщин и девушек, которые хотят чем-нибудь помочь. Собирают свой женский волонтерский отряд! Милые горянки, мне тоже очень тяжело, но оставьте это мужчинам! - пишет в Instagram координатор Тимур.

Чтобы поиски не прекращались даже на минуту, волонтеры разбили лагерь. Еду и воду для них привозят местные. В ближайших кафе продукты хранят в холодильниках, чтобы не испортились. Жители КЧР и лодки свои спасателям привезли: так больше человек могут подключиться к изучению речного дна.

Поиски продолжаются. И "КП-Северный Кавказ" следит за событиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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