"Родилась здоровой, горб вырос внезапно!": в Турции спасают жизнь 13-летней россиянке

В семье Алиевых из Дагестана маленькая Хава появилась на свет второй. Как и старшая сестренка абсолютно здоровой. Росла прелестной малышкой, агукала, активничала. Ни одного звоночка для тревоги. Уже после рождения третьей дочки родители заметили странное. Им показалось, что позвоночник 2-летней Хавы смещается. При обследовании в итоге врачи диагностировали сколиоз. Но чего-то страшного в этом не увидели и мамочке сказали: "делайте массаж". Так родители и поступили.

Мама рассказывает про операцию в Стамбуле 00:00 00:00

Казалось, все проходит и массаж, действительно, помог. Но в 9 лет позвоночник снова стал искривляться да с молниеносной скоростью. Врачи поняли, что круто промахнулись, но делать операцию было уже поздно. Выросший горб придавил внутренние органы, из-за чего резать спину было крайне опасно. Еще и ребенку. Так девочка и росла на перегонки с горбом. В возрасте 13 лет Хаву наконец взялись спасать хирурги в Санкт-Петербурге. Первая операция уберегла девочку от инвалидного кресла (ее могло парализовать) и подарила возможность дальнейшего эффективного лечения. Которое, к сожалению, в России оказать не могут.

Фото: личный архивФото: Евгения СОКОРЕВА

Как рассказала "КП-Северный Кавказ" многодетная мама Мадина, дочку за 22 тысячи долларов уже дважды прооперировали в Турции. Деньги собирали волонтеры и благотворительный фонд, потому что муж Мадины нигде не работает - на стройке упал с высоты и стал инвалидом, а сама она найти такую огромную сумму, даже влезая в долги перед знакомыми и родственниками, не сумела. Сейчас врачи Стамбула помогают ее дочке в долг.

Фото: личный архивФото: Евгения СОКОРЕВА

- Самое страшное позади. Врачи переживали, что Хава не переживет операцию, потому что горб не давал развиваться органам. Одно легкое вообще не работает, а другое - как у 9-летнего ребенка. Удаление горба поделили на две операции: 4-х и 7-часовую. Хирурги мне сказали потом: "Очень девочка жить хочет. Мы видели, как организм борется и не позволяет нам оборвать все раньше времени". Горба поэтому больше нет. Дочка уже ходит! - рассказывает мама Мадина. - Но важно вылечить все, что много лет как под прессом сжималось внутри. Деньги на реабилитацию мне негде взять, и в клинике с пониманием помогают в долг на "честном слове", что я все оплачу.

Мама обращается к читателям 00:00 00:00

- Фонд "Чистое сердце " собрал ей 1 млн рублей ,наша организация помогла суммой 800 тысяч. Но этого мало. Требуется еще минимум 200 тысяч рублей, - уточняет представитель "Волонтерского движения Руслана Исаева" в Дагестане.

ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ!

Шансы на полное выздоровление очень велики! В Турции медики так и говорят, что как все Хава сможет ходить в школу, устроиться потом на работу... Но надо приложить усилия. Сейчас с девочкой будет от 3 до 5 дней работать терапевт. Через 3 месяца ее снова примут на плановое лечение там же в Стамбуле. Все это стоит больших денег, которых у многодетной матери с мужем-инвалидом нет. Хотите помочь семье Алиевых, отправьте любую сумму на счет Мадины: 2202 2009 7184 6835

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