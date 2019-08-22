Нью-йоркская модель MAXIM приехала на дагестанскую свадьбу и влюбилась

Российская модель Юлия Ермакова, которая долго время работает с именитыми зарубежными агентствами, приехала на свадьбу в Дагестан и беспамятно влюбилась. Об этом девушка призналась в своих социальных сетях.

- Не хватает слов, чтобы всё это описать. Дагестан не перестаёт удивлять своими пейзажами, вкуснейшими фруктами и гостеприимством! - подписала модель фотографию, на которой она стоит на фоне Сулакского каньона.

Модель Юлия Ермакова на Сулакском каньоне (Дагестан)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основной целью визита Ермаковой в Дагестан стала свадьба друзей. Но кроме этого, ей удалось погулять по республике. Регион настолько впечатлил девушку, что она создала отдельный раздел со сторизами с дагестанского отдыха.

Так, модель сравнила Махачкалу с Лос-Анджелесом и даже устроила опрос, какой город лучше. Выиграла Махачкала. Перевес двухкратный.

Помимо этого, она съездила к каспийскому побережью.

- Ветер, штормовое предупреждение и холодная вода не оставили меня от поездки на пляж. О палящем солнце (да хоть о каком солнце) в Москве можно только мечтать, а тут просто кайф.

Девушка часто проводит фотосессии. Особенно в последнее времяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последней точкой Дагестана, куда отправилась Ермакова, стал бархан Сарыкум. Там снимали легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Но больше всего молодую девушку впечатлила народная легенда про хана и его жену. Согласно ней, тамошние пески нанесли сюда жены из гарема. Таким образом они скорбели по самой красивой девушки из их коллектива, которую хан убил за измену.

Отметим, что Юлия Ермакова — очень заметная фигура в российском модельном бизнесе. Уроженка Нижнего Новгорода принимала участие в конкурсе «Мисс MAXIM». Сейчас она сотрудничает с различными мировыми агентствами из США и Европы. По информации из ее профиля на models.com, живет девушка в Нью-Йорке.