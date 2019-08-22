2019-08-22T15:48:15+03:00
Общество

Нью-йоркская модель MAXIM приехала на дагестанскую свадьбу и влюбилась

Девушка поверила в загадочную легенду местных пустынь [фото]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Нью-Йоркская модель MAXIM приехала на дагестанскую свадьбу и влюбиласьНью-Йоркская модель MAXIM приехала на дагестанскую свадьбу и влюбиласьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российская модель Юлия Ермакова, которая долго время работает с именитыми зарубежными агентствами, приехала на свадьбу в Дагестан и беспамятно влюбилась. Об этом девушка призналась в своих социальных сетях.

- Не хватает слов, чтобы всё это описать. Дагестан не перестаёт удивлять своими пейзажами, вкуснейшими фруктами и гостеприимством! - подписала модель фотографию, на которой она стоит на фоне Сулакского каньона.

Модель Юлия Ермакова на Сулакском каньоне (Дагестан) Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модель Юлия Ермакова на Сулакском каньоне (Дагестан)Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Основной целью визита Ермаковой в Дагестан стала свадьба друзей. Но кроме этого, ей удалось погулять по республике. Регион настолько впечатлил девушку, что она создала отдельный раздел со сторизами с дагестанского отдыха.

Так, модель сравнила Махачкалу с Лос-Анджелесом и даже устроила опрос, какой город лучше. Выиграла Махачкала. Перевес двухкратный.

Помимо этого, она съездила к каспийскому побережью.

- Ветер, штормовое предупреждение и холодная вода не оставили меня от поездки на пляж. О палящем солнце (да хоть о каком солнце) в Москве можно только мечтать, а тут просто кайф.

Девушка часто проводит фотосессии. Особенно в последнее время Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Девушка часто проводит фотосессии. Особенно в последнее времяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последней точкой Дагестана, куда отправилась Ермакова, стал бархан Сарыкум. Там снимали легендарный фильм «Белое солнце пустыни». Но больше всего молодую девушку впечатлила народная легенда про хана и его жену. Согласно ней, тамошние пески нанесли сюда жены из гарема. Таким образом они скорбели по самой красивой девушки из их коллектива, которую хан убил за измену.

Отметим, что Юлия Ермакова — очень заметная фигура в российском модельном бизнесе. Уроженка Нижнего Новгорода принимала участие в конкурсе «Мисс MAXIM». Сейчас она сотрудничает с различными мировыми агентствами из США и Европы. По информации из ее профиля на models.com, живет девушка в Нью-Йорке.

Модель только кажется хрупкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Модель только кажется хрупкойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
МИД опубликовал видео с танцующей лезгинку Марией Захаровой
«За гранью»: ставрополец представит свой проект в Крыму
Мария Захарова танцует лезгинку на «Машуке»
«Отдам босоножки 36 размера за маленькую шоколадку»: в соцсетях Ставрополя люди вернулись к натуральному обмену
Врио главы Ингушетии принял шестое добровольное увольнение чиновника
Видео: в зрелищном флешмобе ко Дню флага поучаствовал Ставрополь
Поиски пропавшего в горах Северного Кавказа редкого хищника прекращены
Отделения организации «Дети войны» открылись в 3 районах Ставрополя
В Кисловодске машину изменника расписала обозленная женщина
На Ставрополье стали меньше делать машин, больше — лекарств
Нурмагомедов заработает рекордные деньги на поединке с Дастином Порье
На Ставрополье торговец оформил женщине покупку на 126 тысяч рублей
Жалобу на рекламу презервативов подала в ФАС филолог-феминистка из Ставрополя
Видео: дагестанский кавээнщик предлагает актеру Джейсону Стэтхэму побыть собакой
Появилось видео взрыва на автозаправке в Чечне