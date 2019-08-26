Чеченец продал все нажитое, чтобы восстанавливать разрушенные кладбища

Уже 19 лет чеченец Сайпуддин Гучигов вместе с единоличниками возвращает благородный вид разрушенным временем и боевыми действиями кладбищам Грозного. Дело очень непростое с какой стороны не посмотреть. Фронт работы необъятный, из-за чего трудиться надо до седьмого пота. Да и на одном только энтузиазме далеко не уедешь, нужны деньги. Ради благородного вклада поэтому Сайпуддин отправил "под молоток"едва ли не все, что честно нажил: квартиру, участок земли, небольшой бизнес. И в 2002 году создал общественную организацию "Наш дом город Грозный", куда вступили такие же как он патриоты.

Мужчине повезло найти единомышленниковФото: Евгения СОКОРЕВА

- Следим за порядком на мусульманских, христианских и иудейских кладбищах города Грозный. Каждый год на устраиваем субботники и мероприятия по уборке прилегающей территории, - рассказывает Гучигов.

Дружной командой альтруисты высаживают цветы, избавляют от ковра из сорняков памятники, красят и устанавливают новые кресты. Подключаются к работам и чиновники из силовых структур. Как это, например, было при уборке могил погибших при исполнении воинского долга.

Некоторые памятники приходится буквально из-под земли откапыватьФото: Евгения СОКОРЕВА

Отдельной акцией накануне 9 мая ежегодно приводят в порядок и места захоронения ветеранов Великой Отечественной войны. Сейчас Сайпуддин ищет деньги, чтобы успеть восстановить тысячи таких памятников ко Дню Победы-2020, когда страна и весь мир будет праздновать 75-ю годовщину.

Кроме того, Сайпуддин помогает найти близких, с кем связь прервалась из-за чеченских войн, а также поддерживает одиноких русских стариков, живущих в Чечне. За общественную деятельность Гучигова неоднократно отмечали грамотами, дипломами и даже медалями "За сбережение народа" и "Патриот России" в Москве. Отдельно шлют письма и благодарные россияне на адрес созданной им организации.