Стали известны подробности нападения на пассажирский поезд в Чечне

В Чечне прокомментировали подробности скандального нападения на поезд Санкт-Петербург — Махачкала, произошедшего вечером в воскресенье. После того, как группа неизвестных закидала поезд камнями, разбиты окна в трёх плацкартных вагонах. Несколько человек получили резаные раны осколками стекла.

Инцидент произошёл в 20:18 по московскому времени на перегоне Кади-Юрт — Хасавюрт. Несмотря на то, что отрезок относится к грозненскому региону железной дороги, по сведениям полицейских Чечни, нападение, вероятно, произошло уже на территории Дагестана. На следующей станции состав уже ждали полицейские транспортного управления, были опрошены свидетели и составлен протокол.

Нападение на поезд Санкт-Петербург Махачкала в Чечне.

— Эпизод произошёл уже на территории Дагестана. Но, естественно, меры для задержания виновных будут приняты независимо от места происшествия, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе чеченского отделения МВД России на транспорте. — Много лет у нас поезда ходили без единого происшествия, и мы приложим все усилия, чтобы наказать нарушителей и продемонстрировать, что подобное хулиганство всегда будет наказано.

К слову, пользователи социальных сетей связали нападение на «дагестанский» поезд с приграничным конфликтом, произошедшем в начале лета. Однако большинство дагестанцев настаивают, что это «подлая провокация» и не винят «братьев-чеченцев», считая, что совершить такое могли только «не уважающие себя люди».

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