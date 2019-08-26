«Скажите родным, чтобы закупались продуктами»: в Дагестане назначили дату «революции»

— Была сейчас клиентка, которая находится на большой позиции в МВД в нашей республике и сказала, что ожидаются большие волнения. С 25 августа по 13 сентября будут волнения похлеще, чем первая и вторая революции. И она сказала: «Пожалуйста, скажите своим родным, чтобы закупались продуктами, потому что, скорее всего, магазины и всё будет закрыто, а сколько будет продолжаться — это неизвестно». На «верхах» готовится что-то сильное, — такое голосовое сообщение WhatsApp разлетелось на выходных по Дагестану.

В Дагестане назначили дату революции.

Социальные сети региона забились в панике. Сообщения от «знакомых в структурах» здесь всегда воспринимают, как истину в последней инстанции, поэтому никто даже не усомнился, что на начало учебного года назначена «революция». Паникующие люди стали сметать с полок продуктовых товары первой необходимости. А аудио тут же пересылалось всем родным и знакомым, чтобы они не остались один на один с бедой.

Так «объявление о революции» докатилось до управления МВД. Не зная, смеяться или плакать, силовики стали спешно искать источник фейковой информации. И обнаружили его в Киргизии.

— Спустя сутки сообщение облетело абсолютное большинство пользователей мессенджера, поэтому мы спешно начали поиски, — рассказала «КП - Северный Кавказ» начальник отдела информации и общественных связей МВД Дагестана, подполковник Гаяна Гариева. — Ответ легко нашёлся в интернете — аудиозапись сделана в Киргизии, это местное сообщение, которое по неизвестной причине решили распространить у нас. Мы расцениваем это, как попытку искусственно обострить ситуацию с помощью дезинформации, для нагнетания напряженности и распространения паники в обществе.