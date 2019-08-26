«Ни стыда, ни этики, ни чести»: Кадыров разгневан новостью про прокурора и белый порошок

Рамзан Кадыров пришёл в ярость, узнав, что брат главы его правительства и, по совместительству, зампрокурора Шатойского района Чечни попал в неприятную историю с наркотическим подтекстом. Сегодня днём появилась информация, что Дениса Хучиева задержали с пакетом подозрительного белого порошка.

Сам Хучиев утверждал, что в пакете лекарство для его онкобольного отца. Но силовики, конечно, подозревали наркотики.

— Я сейчас глубоко разочарую всех, кто с утра смаковал высосанную из пальца фальшивку о том, что в аэропорту Внуково с нарковеществом задержан заместитель прокурора Шатойского района Чечни Денис Хучиев. Никто Хучиева не задерживал и, тем более, никаких наркотиков у него не обнаружил. Он сам на входе в зал аэропорта достал из кармана пакетик и пояснил, что это лекарство для тяжелобольного. Денис без единого слова дал согласие на приглашение сотрудников полиции. Хучиев также безоговорочно согласился на экспертизу. Его не задерживали, свободу передвижения не ограничивали, — рассказал глава Чечни.

Кадырова возмутило, что в СМИ тут же всплыли предположения о том, что сотрудник чеченской прокуратуры мог провозить наркотики. Он обрушился со шквалом критики и на полицейских, которые сообщили об инциденте журналистам, и на самих журналистов.

Глава Чечни опубликовал результаты экспертизы вещества, найденного у зампрокурораФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— У меня в руках копия экспертизы, проведённой ЭКЦ УТМВД РФ по ЦФО. Физико-химическое исследование установило, что вещество «массой 116,7 грамм наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ не содержит». Вынужден сказать, что те, кто вбросил в СМИ наглую ложь, не дожидаясь результатов экспертизы, и те, кто её тиражировал, не имеют ни стыда, ни совести, ни профессиональной этики и чести. Теперь, что вы скажете, когда видите, что сочинили и распространили ложь? — вопрошает Кадыров.

Глава республики возмущён, что российская общественность до сих пор предвзято относится к представителям чеченского народа. И тиражирует слухи, вместо того, чтобы рассматривать проблемы на международной арене.

— На провокацию против него потратили больше сил, чем на критику очередного пакета санкций США против России. Нет, вы не подвергаете жесткой критике ни США, ни Запад, ведущие экономическую, политическую и идеологическую войну против России. Для вас важно порочить Чечню. Но ничего у вас не получится, если пытаетесь вывести нас из равновесия. Мы остановили и уничтожили международный терроризм, стремившийся раздробить Россию, мы понесли в этой битве с врагом огромные жертвы. Так будет и впредь с теми, кто посягнет на единство и целостность России. Мы граждане России, нравится вам это или нет, — резюмировал чеченский лидер.

КСТАТИ

Зампрокурора Чечни задержали с белым порошком в аэропорту Москвы

В московском аэропорту "Внуково" утром 26 августа перед вылетом в Назрань при досмотре у брата председателя правительства Чечни и заместителя прокурора Шатойского района республики Дениса Хучиева нашли небольшой пластиковый пакет с неизвестным порошком. Подозрительную мелочь обнаружили сотрудники Службы авиационной безопасности (подробности).

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