Четыре тысячи тонн сырного удовольствия

Все - в переработку

Почти 90 лет производит сыры предприятие в Ипатово, а начиналось все с небольшого цеха по приемке и переработке молока. Сегодня ОАО «Сыродел» перерабатывает до 250 тонн молока в сутки.

Кроме сыра и сырных продуктов, предприятие выпускает молоко, кефир, ряженку, печет хлеб, булочки, бисквиты и многое другое. Молочную продукцию компания поставляет в сотни бюджетных учреждений, в том числе в детские сады и школы.

С декабря прошлого года производство стало безотходным - молочную сыворотку теперь тоже перерабатывают. В новом цехе, аналогов которому нет на Северном Кавказе, готовят сухую сыворотку. Ее широко используют в спортивном питании, а также в пищевой промышленности, например, при изготовлении сгущенки, колбасы, кормов для животных. За первое полугодие сухой сыворотки в Ипатово произвели более тысячи тонн, это востребованный и до недавнего времени дефицитный продукт на российском рынке. Так ОАО «Сыродел» участвует в импортозамещении - стратегическом направлении для страны.

Главный продукт

Сыр был и остается главным продуктом на предприятии - на его производство уходит до 85 процентов сырья, а объем постоянно растет. За 2018 год здесь произвели 4280 т сыра, для сравнения, в 2016 году - 3476 т.

Около 30 наименований полутвердых сыров и сырных продуктов поступают на прилавки на радость людям.

Новейшая история предприятия началась в 2014 году, когда была установлена линия упаковки сыров, аналогов которой не так много в стране. До этого момента сыр созревал в сырохранилище неупакованным, значительно теряя в весе при обсушке. Теперь его упаковывают сразу, это помогло оптимизировать процесс и повысить качество. Поступательная модернизация производства позволяет использовать высококачественное сырье, улучшать вкус продуктов и расширять ассортимент.

Благодаря использованию натуральных компонентов удалось сократить сроки созревания сыров. На предприятии считают важным производить качественную продукцию и при этом удерживать цены.

В мае открыли склад для хранения сыров - до 500 тонн единовременно. Это привело к увеличению рынка сбыта и дополнительно повлияло на развитие бюджета региона. Продукция ОАО «Сыродел» разлетается по всей стране: Северный Кавказ, Кубань, Ленинградская и Московская области, Ростов-на-Дону, Воронеж и другие регионы с удовольствием покупают продукцию из Ипатово. Ставрополью достается больше всего - 36% от общего объема.

Самые любимые

Предприятие одним из первых включилось в программу импортозамещения по производству сыров: здесь выпускают «Русскую Моцареллу», «Тильзитер-люкс», «Черный Король», «Голландский», «Гауда-Углич». Самыми популярными сырами у покупателей называют традиционный «Российский», а из недавних - «Голландский».

Ассортимент продукции ежегодно обновляется. ОАО «Сыродел» постоянно экспериментирует, сочетая тонкости современных технологий и традиции сыроварения.

Не так давно появился на прилавках сыр полутвердый «Золото Ставрополья» с пажитником - с легкими ореховыми нотками во вкусе. В конце сентября в продажу поступит новинка - сыр в кофейной обсыпке «Lavazza», он уже созревает в сырохранилище.

- Это натуральный полутвердый сыр нежной консистенции с богатым букетом вкуса и аромата кофе. Хотелось удивить ставропольцев и соединить в нашей новинке два любимых продукта для завтрака, - говорит главный технолог предприятия Наталья Бандура. - Надеемся, что и этот сыр найдет своих почитателей.

НАГРАДЫ

ОАО «Сыродел» за последние 10 лет получило более 200 наград: звание «Лидер качества Ставрополья» - многократно, золотая медаль с выставки «Зеленая неделя» в Германии, Гран-при, золотая и серебряная медали с международной молочной недели в Угличе, золотые медали и звание «Лучший продукт» с выставки «Продэкспо» в Москве, дипломы и золотые медали с выставки «Золотая осень» в Москве. Список «100 лучших товаров России» ежегодно пополняется продукцией компании.

Генеральный директор предприятия Александр Вильгоцкий награжден Почетной грамотой губернатора Ставропольского края, медалью «За доблестный труд» 3-й степени, Почетными грамотами Минсельхоза России и Ставропольского края, другими наградами.

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