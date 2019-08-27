2019-08-27T12:56:04+03:00
Общество

«Пекто»: натуральное и эффективное средство на основе высокоочищенных пектинов

Кому и зачем надо принимать БАД
Поделиться:
Пектин содержится во многих растениях, в том числе в яблоках и других фруктах.Пектин содержится во многих растениях, в том числе в яблоках и других фруктах.
Изменить размер текста:

Пектин - природный полимер Д - галактуроновой кислоты, входящий в состав всех зеленых растений планеты, является неотъемлемой частью пищи человека на всех этапах его эволюции. Это обеспечило идеальную адаптацию человеческого организма к пектинам.

БАД "Пекто".

БАД "Пекто".

Исследования, проведенные под руководством ВОЗ и ФАО, позволили раскрыть многоплановость воздействия пектина на организм человека и установить следующее:

• попадая в желудочно-кишечный тракт, пектин образует гели, которые, продвигаясь по кишечнику, захватывают токсичные вещества и защищают слизистые от раздражения;

• в процессе усвоения пищи пектин соединяется с тяжелыми металлами и радионуклидами, в результате чего образуются нерастворимые комплексы, которые, не всасываясь в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, выводятся из организма;

• защитное действие пектинов объясняется также их способностью вместе с другими пищевыми волокнами улучшать работу кишечника, способствуя тем самым более быстрому выведению токсинов и недоокисленных веществ из организма человека;

• попадая в кишечник, пектиновые вещества сдвигают РН его среды в более кислую сторону, оказывая тем самым бактерицидное действие на болезнетворные бактерии;

• пектины, связывая желчные кислоты, обеспечивают гипохолестеринемический эффект.

Реклама

Тел.: 8662-96-71-99, +7-903-425-09-42 (WathsApp)

www.pektosorb.ru

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Началась лихорадка: Родители 12-летней девочки, захлебнувшейся в бассейне в турецком отеле, отказались перевозить ее в Санкт-Петербург
По словам петербургских медиков, такая возможность есть, но папа и мама Алисы Адамовой боятся подвергать ее лишнему риску [видео]
Новости 24
В Ессентуках поплатилась королева игорного бизнеса
Бизнесменов приглашают на Всероссийский день приема в Пятигорске
Появилось видео, как дагестанский водитель сбил насмерть 7-летнюю девочку
Ставрополец выводил огромные суммы в Китай и Турцию через фирмы-однодневки
На Ставрополье мошенники открыли охоту на хозяек сдающихся квартир
Парень из Ставрополя арендованный автомобиль сдал на авторазбор
На Ставрополье 25-летний парень прокрался ночью к спящей старушке
Судьбу чиновника, из-за которого спорили сельские депутаты и краевые власти, решил суд
Прекращены поиски пропавшей 14-летней дагестанской красавицы
На Ставрополье по программе местных инициатив реализовано более 830 проектов
«Роботы какие-то!»: 14 часов танца без перерыва и шикарная видео-визитка сделали Ставрополь танцевальной столицей страны
Из-за отказа тормозов в ДТП в Дагестане погибли две женщины и восемь пострадали
"Сто человек прошли мимо, а он помог": в Северной Осетии парень полез под землю спасать котенка
Выявлен факт хищения денег, выделенных на строительство детской больницы в Ингушетии
В Ставрополе 28 августа отключат воду
На Ставрополье пьяная женщина перевернулась в самодельном авто
В Новоалександровске мальчик на мопеде сбил 16-летнего пешехода
В Дагестане нашли еще 200 липовых пенсионеров после случая с 30-летним чиновником
В Ставрополе лихач на «Мерседесе» устроил ДТП с 4 авто
Окна без москитных сеток и нет мыла: завод сливочного масла на Ставрополье не прошел проверку
Прокуроры Ингушетии будут ездить на броневике за 11 млн
Избитой ингушской девочке сделают пластические операции
Детям погибших в Дагестане при камнепаде родителей нашли опекунов
Роупджампер сорвался с обрыва в Кабардино-Балкарии
В Карачаево-Черкесии удалили опухоль в головном мозге 83-летней женщины
Родное село переименовали в честь Кадырова