«Пекто»: натуральное и эффективное средство на основе высокоочищенных пектинов

Пектин - природный полимер Д - галактуроновой кислоты, входящий в состав всех зеленых растений планеты, является неотъемлемой частью пищи человека на всех этапах его эволюции. Это обеспечило идеальную адаптацию человеческого организма к пектинам.

БАД "Пекто".

Исследования, проведенные под руководством ВОЗ и ФАО, позволили раскрыть многоплановость воздействия пектина на организм человека и установить следующее:

• попадая в желудочно-кишечный тракт, пектин образует гели, которые, продвигаясь по кишечнику, захватывают токсичные вещества и защищают слизистые от раздражения;

• в процессе усвоения пищи пектин соединяется с тяжелыми металлами и радионуклидами, в результате чего образуются нерастворимые комплексы, которые, не всасываясь в слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, выводятся из организма;

• защитное действие пектинов объясняется также их способностью вместе с другими пищевыми волокнами улучшать работу кишечника, способствуя тем самым более быстрому выведению токсинов и недоокисленных веществ из организма человека;

• попадая в кишечник, пектиновые вещества сдвигают РН его среды в более кислую сторону, оказывая тем самым бактерицидное действие на болезнетворные бактерии;

• пектины, связывая желчные кислоты, обеспечивают гипохолестеринемический эффект.

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