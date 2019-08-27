Гнал по трассе с мигалками: пятигорский полицейский сбил 9-летнего мальчика на служебном авто

В Пятигорске после серьезной аварии с инспектором городской полиции возбуждено уголовное дело.

25 августа 2019 года мужчина на служебном автомобиле со включенными проблесковыми маячками сбил 9-летнего мальчика. Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте, а полицейский обгонял впереди едущую машину на высокой скорости. Травмы, которые получил маленький пешеход, были настолько серьезными, что школьника пришлось срочно везти в реанимационное отделение больницы.

Следователи возбудили уголовное дело.

Правоохранитель проходит в качестве подозреваемого по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ему грозит до 3 лет лишения свободы и перспектива на какое-то время забыть о службе в полиции.

Расследование уголовного еще не закончено.

- Следователи СКР провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей происшествия, - рассказали «КП-Северный Кавказ» (Ставрополь) в пресс-службе краевого следкома.