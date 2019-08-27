2019-08-27T12:39:46+03:00
Общество

«Пятигорский нарзан»: за здоровьем - в комфортные условия

Санаторий расположен в самом сердце Кавминвод и считается одним из лучших в России
Анна БОРИСОВА
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"Пятигорский нарзан" - один из лучших санаториев в России."Пятигорский нарзан" - один из лучших санаториев в России.
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Минеральная вода, современные медицинские процедуры - гостям предлагают множество возможностей поправить здоровье. Квалифицированные врачи готовы помогать при заболеваниях костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, проблемах органов пищеварения, дыхания и кожи, аллергии, хронических расстройствах женской и мужской половой сферы, а также при других проблемах.

Гостю не придется выходить за пределы санатория - все продумано для максимального удобства. Есть собственная лечебница с радоном высокой концентрации, отдыхающие могут пройти различные оздоровительные процедуры.

Все лечебные кабинеты расположены в одном корпусе и работают с 8 утра до 8 вечера, в том числе в выходные и праздничные дни. Даже за минералкой не нужно никуда ходить: серебряный кран установлен в холле санатория, вода по специальному минералопроводу попадает непосредственно из скважины источника.

В санатории образцовый порядок, хорошая мебель, мягкие ковры, красивая посуда. И даже вместо столовой - ресторан высокого класса с живой музыкой и ежедневной развлекательной программой. А гостеприимный персонал делает все, чтобы отдыхающих сопровождало хорошее настроение.

Татьяна Чумакова.

Татьяна Чумакова.

Те, кто успел познакомиться с руководителем «Пятигорского нарзана», уверены, что дело именно в ней. Генеральный директор санатория Татьяна Чумакова - почетный гражданин России, обладатель Почетной грамоты президента России, Почетный гражданин и Герой труда Ставрополья. Она как рачительная хозяйка и ответственный руководитель сумела привести здравницу к успеху, многочисленным наградам и признанию отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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