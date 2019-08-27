2019-08-27T16:35:17+03:00
Звезды

Ксения Бородина в вызывающе коротком платье станцевала лезгинку для любимого дагестанца

Телеведущая сделала необычный подарок на день рождения супруга [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Ксения Бородина оригинально поздравила супруга с днём рожденияКсения Бородина оригинально поздравила супруга с днём рожденияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая Ксения Бородина станцевала знаменитую кавказскую лезгинку. Таким образом светская львица решила поздравить своего мужа-дагестанца с 39-м днём рождения.

Уже несколько лет Бородина неразлучна с успешным бизнесменом, дагестанцем Курбаном Омаровым. Несмотря на постоянно пробегающие слухи об их размолвке и даже разрыве, похоже, что Ксения вполне счастлива в отношениях. Или, как минимум, очень хочет убедить в этом поклонников — её социальные сети переполнены снимками с избранником. И на каждом дива буквально светится от счастья.

Ксения Бородина в вызывающе коротком платье танцует лезгинку для мужа-дагестанца.

Очередным доказательством можно считать фото и видео с дня рождения Омарова. Пара вместе с друзьями отправилась в шикарный ресторан. На торжество были приглашены и старые знакомые Бородиной с телестройки «Дома-2» Ольга Орлова и Сергей Пынзарь. Компания шумно отмечала праздник, когда Ксения решила сделать супругу необычный подарок. Она станцевала самый распространённый кавказский танец — лезгинку. А благодарный Курбан, конечно же, снял эпатажное выступление красавицы на видео, позже опубликованное в соцсетях.

Несмотря на улыбку Ксении, фанаты до сих пор не верят, что в семье Бородиной и Курбанова всё хорошо. В комментариях люди подчёркивают, что Ксения улыбается «неестественной голливудской улыбкой» и играет на публику, стараясь создать иллюзию идеальной семьи.

КСТАТИ

Ксения Бородина: «Муж пьет каждый день, вот и не вижу его»

После семейного кризиса, который случился у Ксении Бородиной и Омара Курбанова больше двух лет назад, казалось бы, в звездном доме поселилась любовь и гармония. Однако же, поклонники ведущей «Дом-2» почему-то уверены, что у пары не всегда все счастливо, но супруги это тщательно скрывают (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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