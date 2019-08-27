«Может, отравили, может, убили»: из «Лефортово» загадочно исчез бывший вице-премьер Дагестана

В одном из самых охраняемых следственных изоляторов России потеря — из камеры бесследно исчез обвиняемый в многомиллионных хищениях бывший вице-премьер Дагестана Раюдин Юсуфов. Все официальные службы СИЗО хранят молчание, а защита и родные уже два дня бьются, пытаясь узнать, куда исчез Раюдин.

— Это было очень странно — я собирался обсудить последние детали с моим подзащитным, отправил коллегу занять очередь в «Лефортово», пока сам занимался другими процессами, — рассказал в беседе с «КП - Северный Кавказ» адвокат Дагир Хасавов. — Там ему впервые сказали, что встреча с Раюдином невозможна. Причём никаких объяснений сотрудники «Лефортово» не дают, и нет никакой инстанции, в которую можно было бы обратиться, чтобы получить ответ на наш вопрос.

В изоляторе обещали дать ответ к вечеру — адвокаты сидели до закрытия «Лефортово», но ответа так и не получили. На следующий день их встретили тем же гробовым молчанием.

Адвокат рассказал об исчезновении бывшего вице-премьера Дагестана из СИЗО «Лефортово» 00:00 00:00

— Мы бы могли понять, если бы нам сказали, что его перевели, или с ним что-то случилось. Понимаете, самое пугающее в этой ситуации — отсутствие информации. Может, его отравили, может, убили. Камеры двойные, и часто подсаживают очень опасных криминальных элементов. И нам страшно. Родственники, которые только через нас могут хоть какую-то информацию получить, очень напуганы. Поэтому завтра я собираюсь попытаться пробиться к начальнику изолятора. В противном случае пойдём к прокурору Москвы. Я так это не оставлю. Кто знает, что с ним могут сделать? Может, даже хотят надавить...в голову приходят самые плохие мысли, — резюмировал Дагир Хасавов.

Напомним, Раюдин Юсуфов был задержан в ночь на 5 февраля 2018 года. Его, премьер-министра Абдулсамада Гамидова и ещё одного зама Шамиля Исаева задержали по подозрению в хищении порядка 120 миллионов рублей на строительстве образовательных учреждений. В преступной схеме, по сведениям следствия, также участвовал задержанный ещё раньше глава регионального минобрнауки Шахобас Шахов.

В итоге, высокопоставленным чиновникам предъявили обвинение в особо крупной растрате государственных средств. Им грозит до 10 лет колонии.

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