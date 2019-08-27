2019-08-27T17:24:56+03:00
Происшествия

В Дагестане родители скрыли гибель детей от полиции

Сотрудникам МВД придется выяснить истинные причины смерти мальчиков [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Мужчина признался в содеянномМужчина признался в содеянном
Изменить размер текста:

Отец из Дагестана похоронил своих погибших детей, которые, по его словам, умерли от удара тока. Вызывать полицию или медиков он не стал, потому что ни к кому не имел претензий по факту их кончины, сообщает пресс-служба МВД по республике.

О случае стало известно после того, как ее стали муссировать в социальных сетях. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов взялись за ситуацию и выяснили, что в Хасавюртовском районе действительно произошло такое.

- Вчера, в селении Новосаситли Хасавюртовского района двое мальчиков 2,5 и полутора лет, играясь с металлическим предметом, сунули его в электрическую розетку. По причине поражения током оба ребенка погибли на месте, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Правда, после гибели детей родители не стали звонить ни в скорую, ни сотрудникам полиции, посчитав, что никто не виновен в кончине мальчиков. Вместе с родственниками и муллой они провели обряд захоронения. Но благодаря активности в сети об инциденте узнала общественность, и им заинтересовались сотрудники МВД.

- Правоохранительным органам предстоит установить истинные причины и обстоятельства произошедшего, - говорят в пресс-службе ведомства.

Допрос отца, скрывшего гибель двух детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Старушку с провалами памяти ищут на Ставрополье
Видео: житель Дагестана отругал девушку во время ее свидания с другим
Акушерка погибшей на Ставрополье роженицы уволилась
"Я стал умнее!": "Синтоловый качок" измеряет свой интеллект с помощью напольных весов
Жительница Ставрополя реализует проект по профилактике онкозаболеваний
К зданию администрации Ессентуков подкинули Амура
Профессор МГУ может представить Ингушетию в Совете Федерации
В Ессентуках поплатилась королева игорного бизнеса
Бизнесменов приглашают на Всероссийский день приема в Пятигорске
Появилось видео, как дагестанский водитель сбил насмерть 7-летнюю девочку
Ставрополец выводил огромные суммы в Китай и Турцию через фирмы-однодневки
На Ставрополье мошенники открыли охоту на хозяек сдающихся квартир
Парень из Ставрополя арендованный автомобиль сдал на авторазбор