В Дагестане родители скрыли гибель детей от полиции
Отец из Дагестана похоронил своих погибших детей, которые, по его словам, умерли от удара тока. Вызывать полицию или медиков он не стал, потому что ни к кому не имел претензий по факту их кончины, сообщает пресс-служба МВД по республике.
О случае стало известно после того, как ее стали муссировать в социальных сетях. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов взялись за ситуацию и выяснили, что в Хасавюртовском районе действительно произошло такое.
- Вчера, в селении Новосаситли Хасавюртовского района двое мальчиков 2,5 и полутора лет, играясь с металлическим предметом, сунули его в электрическую розетку. По причине поражения током оба ребенка погибли на месте, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Правда, после гибели детей родители не стали звонить ни в скорую, ни сотрудникам полиции, посчитав, что никто не виновен в кончине мальчиков. Вместе с родственниками и муллой они провели обряд захоронения. Но благодаря активности в сети об инциденте узнала общественность, и им заинтересовались сотрудники МВД.
- Правоохранительным органам предстоит установить истинные причины и обстоятельства произошедшего, - говорят в пресс-службе ведомства.
Допрос отца, скрывшего гибель двух детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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