Ставропольский край кормит себя сам и делится с другими

Пищевая и перерабатывающая промышленность по праву считается самым динамично развивающимся направлением в экономике Ставрополья. Руководство края планомерно проводит политику развития переработки. С начала года в 4 раза выросло производство сыра и сырных продуктов, на 38% увеличился объем мяса крупного рогатого скота и на 17% - мяса сельхозптицы, на 10 и 22 процента, соответственно, стало больше минералки и безалкогольных напитков, изготовленных на ставропольских предприятиях.

Выше, чем в среднем по стране

На протяжении последних лет власти Ставрополья комплексно принимают меры по увеличению объемов переработки сельхозпродукции. Это и меры по созданию новых предприятий по переработке, модернизация уже действующих предприятий, создание благоприятного инвестиционного климата, меры по продвижению товаров собственного производства и другие.

В результате этих мер на сегодняшний день пищевая и перерабатывающая промышленность представлена 38 видами экономической деятельности. В крае сформирован достаточный производственный потенциал для переработки мяса, пшеницы, молока, овощей, фруктов и другой продукции.

В регионе с каждым годом производят больше колбасных изделий, молока, молочных продуктов, полуфабрикатов. Растет производство мясных консервов и сгущенки - с начала года больше чем на 11%, в 1,6 раза увеличилось производство крахмала, кроме модифицированного, к потребителям отправилось почти 100 тысяч тонн хлеба.

Задачи, которые решают власти региона в сфере переработки, позволяют не только достигать показатели по самообеспечению продовольствием, но на протяжении последних лет значительно превышать их, наращивая доходы края за счет экспорта производимой продукции.

Ставрополье постоянно прибавляет в производстве мяса и субпродуктов. Сегодня обеспеченность ставропольцев в 3,7 раза превышает рекомендуемый в стране объем. Также выше нормы потребления фактическое производство хлеба, круп и макарон - в 2,4 раза, масла растительного - в 3,2 раза, масла сливочного - в 1,5 раза.

Доля продуктов, произведенных в крае, в корзине страны

Наблюдая позитивную динамику по многим продовольственным позициям, можно с уверенностью сказать: Ставрополье производит продуктов питания в разы больше, чем требуется для самообеспечения, и кормит не только своих жителей, но и другие регионы, год от года наращивая экспортный потенциал.

Выбираем свое

Власти региона в рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка» способствуют модернизации производства, освоению производителями новых технологий, позволяющих насытить рынок качественными и полезными продуктами, расширить ассортимент с учетом потребительского спроса. Ежегодно на эти цели из регионального бюджета направляется 6,6 млн рублей.

Так, благодаря мерам господдержки в 2018 году освоено производство сыров в современной упаковке «Флоу Пак», расширился ассортимент аналогов импортных сыров, в частности «Чеддер Аннато», «Русский Маасдам», «Русский Рокфор», «Русский пикоррино», «Русский монтазио» и других, появилось более 50 новых наименований хлебобулочных изделий. Введен в эксплуатацию высокотехнологичный цех по производству сухой сыворотки, организована глубокая переработка молочной сыворотки на лактозу для фармацевтической и пищевой промышленности.

Субсидирование из краевого бюджета трат предприятий на модернизацию помогло им внедрить современные технологии, наладить выпуск молока в асептической упаковке, осуществить производство целого ряда функциональных продуктов с пребиотическими свойствами, расширить ассортимент пищевых продуктов лечебного и профилактического назначения.

В магазинах края и за его пределами можно купить молоко и хлеб с лактулозой, молоко с пониженным содержанием холестерина, повышенным содержанием белка, кальция и фосфора, молоко ночной дойки, продукты, обогащенные йодированным белком, сладости с изомальтой - сахарозаменителем нового поколения и многое другое, что благотворно влияет на человеческий организм. Все эти современные продукты изготавливаются в нашем крае. Покупатели с удовольствием выбирают на магазинных полках и на продуктовых ярмарках свое, родное, ставропольское.

Ускорение за счет инвестиций

Для инвесторов в крае создаются комфортные условия, которые помогают наращивать объемы переработки. До 2022 года на Ставрополье будет реализовано 26 инвестпроектов в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, их общая стоимость - 72,8 млрд рублей. Будет создано более 5000 рабочих мест.

Это позволяет открывать новые производства, модернизировать предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и в целом решать задачу экономического развития региона, наращивать доходы края, в том числе за счет выпуска продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

Нужно отметить, что часть планов уже реализована или будет выполнена до конца года. На Зеленокумском пивзаводе заработала переоснащенная линия по розливу безалкогольных напитков, что позволило расширить ассортимент. После масштабной модернизации открылся крупнейший в крае завод по розливу минеральной воды «Рокадовские Минеральные Воды», планируется, что предприятие будет активно осваивать экспорт. Это большой инвестпроект стоимостью 1,3 млрд рублей.

До конца года в Минеральных Водах заработает завод по производству мясных деликатесов - часть будущего регионального индустриального агропарка «Ставрополье». Проект по созданию агропарка, которым занимается группа компаний «Агрико», рассчитан до 2022 года, здесь также будут производить замороженные овощи, сублимированные продукты, займутся глубокой переработкой кукурузы. Общая стоимость проекта - более 9 млрд руб.

Среди крупных инвестпроектов - строительство кондитерской фабрики в Невинномысске, возведение мясоперерабатывающего комплекса и логистического центра на базе Новоалександровского мясокомбината и многие другие.

Объемы растут

Работа власти по наращиванию объемов переработки ведет к постоянному росту показателя объема отгруженных продуктов собственного производства. По итогам прошлого года он достиг 78,4 млрд рублей с ростом 13%. В этом году ставропольские производители ускорились - рост с января по июль составил уже 15%.

По напиткам в последние три года край идет стабильно с превышением около 19%: так, за 2018 год отгружено жидкой продукции на 24,9 млрд рублей, с января по июль этого года - на 15,7 млрд рублей.

Органы власти региона принимают комплекс мер по продвижению продукции ставропольских производителей в соответствии с целями госпрограммы Ставропольского края «Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка». Сегодня она в полной мере представлена в магазинах федеральных и региональных сетей. Доля местной продукции по разным позициям составляет от 30 до 90 процентов: мясо и копчености - 35, минеральная вода - 46, молоко и молочная продукция - 65, мясо птицы - 76, хлеб и хлебобулочные изделия - 90 процентов.

В результате организованных комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию регулярных торгово-закупочных сессий произошел двукратный рост участия товаров ставропольских производителей в сети ведущих ритейлеров.

КСТАТИ

Бренды Ставрополья

Каждое из этих предприятий по праву можно назвать брендом Ставрополья: «Молочный комбинат «Ставропольский» - флагман молочной переработки, ОАО «Сыродел» - известен широкой линейкой вкуснейших сыров, ООО «Олимпия» (Георгиевск), ООО «Европа» (Балахоновский мясокомбинат) и ООО СХП «Югроспром» (Новоалександровский мясокомбинат) - разнообразная мясная продукция, а также Хлебозавод № 3 из Ставрополя, Пятигорский хлебокомбинат, тепличный комплекс «Весна» (Ессентуки), компания «Ягоды Ставрополья» (Невинномысск), индивидуальные предприниматели Удовитченко (продукты под маркой «Ставропольские деликатесы»), Пащенко (макароны «Корона Ставрополья»), Дзизенко (одна из старейших пасек) и многие другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

13,6 млрд рублей - налоги в бюджет Ставропольского края, поступившие в 2018 г. от предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. 7,1 млрд рублей - налоги предприятий отрасли за январь-июнь 2019 г.