2019-08-28T18:06:21+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в СКФО превысил 70 млрд рублей

В банке подвели итоги первого полугодия
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Кредитный портфель ВТБ в СКФО за первое полугодие увеличился на 14 процентов.Кредитный портфель ВТБ в СКФО за первое полугодие увеличился на 14 процентов.
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Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Ставрополье, в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Дагестан по итогам первого полугодия 2019 г. увеличился на 14% и достиг 71,3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств составил 47,4 млрд рублей. Розничный кредитный портфель банка в регионе с начала текущего года увеличился на 9% и на 1 июля составил 35,1 млрд рублей. Более половины его объема занимают кредиты наличными, которые за отчетный период выросли на 12%, до 18,5 млрд рублей.

Ипотечный портфель увеличился на 8%, до 12,6 млрд рублей. Портфель автокредитов достиг 2,3 млрд рублей. За шесть месяцев банк нарастил объем выданных заемных средств населению региона на сумму 7,8 млрд рублей, что на 11% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Продажи кредитов наличными составили 5 млрд рублей (+9%). Выдачи ипотеки по итогам полугодия увеличились на 26%, до - 2,1 млрд рублей, в рамках автокредитования составили 600 млн рублей.

Портфель привлеченных средств физических лиц за шесть месяцев текущего года вырос на 11%, до 31,7 млрд рублей, при этом объем срочных депозитов в нем увеличился на 12%, до 24,4 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель, сформированный предприятиями малого и среднего бизнеса, с января по июнь увеличился на 20%, до 36,2 млрд рублей.

Портфель пассивов корпоративного бизнеса банка в СКФО составил 15,7 млрд рублей. Документарный портфель в сегменте малого и среднего бизнеса в первом полугодии увеличился почти на четверть и превысил 2,3 млрд рублей. На 1 июля база клиентов в данном сегменте превысила 8 тысяч предприятий и организаций.

- С начала года порядка 30 тысяч физических лиц и организаций стали клиентами ВТБ в СКФО, - отметил Александр Дыренко, управляющий ВТБ в Ставропольском крае, Республике Дагестан и Кабардино-Балкарской Республике. - Мы ценим доверие жителей региона. Стратегия бизнеса ВТБ нацелена на клиентоориентированный подход, развитие удобных безопасных сервисов, которые позволят в дальнейшем стать для наших партнеров банком первого выбора.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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