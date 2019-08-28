Ветерана Беслана избили до комы за попытку защитить детей

Ветерана пограничных войск, участника освобождения детей из школы Беслана, избили за мелкое бытовое замечание. Александр Воронцов впал в кому, а следователи возбудили уголовное дело. Только вот виновных пока не нашли.

Закончив со службой на Северном Кавказе, Александр вернулся в родную Уфу. Чувство правды, обострённое, как у многих военных, повидавших безграничную жестокость, толкало мужчину всегда безоговорочно вступаться за слабых. И когда в середине июля он увидел, как лихач-мотоциклист проносится рядом играющими во дворе детьми — не выдержал. Сорвался, наорал, пытаясь призвать к ответу.

Эта мелочь аукнулась бесланскому ветерану слишком жестоко. Лихач решил расквитаться за оскорбление и позвал друзей. Группа из 5-7 человек напала на мужчину. Александру чуть не проломили череп металлической трубой.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД по Республике Башкартостан, нападавших пока не нашли. Однако уже возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений». Тем временем сам пострадавший после избиения впал в кому. К счастью, врачам удалось вытащить мужчину и 26 августа он впервые пришёл в себя. У Александра парализована вся левая часть тела.

Ещё как минимум полгода участник освобождения Беслана проведёт в инвалидной коляске. После этого — новая попытка победить паралич, новая операция. А пока Александр мечтает получить от врачей разрешение на единственную, но очень важную поездку. Мужчина хочет 1 сентября посетить ту самую школу №1, из которой 15 лет назад собственноручно выносил раненых детей.