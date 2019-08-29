Финансист как супергерой, только лучше

Быстро ориентируется в обстановке, самостоятельно принимает решения, не теряет хладнокровия, даже если вокруг все рушится, голова, как компьютер, а на плечах - груз ответственности. Супергерой? Нет, речь идет о современной и востребованной профессии. Совсем скоро, 8 сентября, в России будут отмечать День финансиста.

История праздника

Официально День финансиста появился совсем недавно - в 2011 году, когда его на основании Указа президента внесли в календарь российских праздников. Это не выходной день, праздник призван привлечь внимание к важной профессии.

Дата выбрана не случайно. В 1802 году в этот день был подписан манифест об учреждении нового государственного института - министерства финансов. В разное время российской истории финансами государства ведали приказы, коллегии, экспедиции, казенные палаты, но единого ведомства не существовало.

В результате реформы, которую провел российский император Александр Первый, родилось ведомство, в обязанности которого вошло управление «казёнными и государственными частями, кои доставляют правительству нужные на содержание его доходы, и генеральное всех доходов рассигнование по разным частям государственных расходов». Собственно то самое, чем и современный минфин занимается: собирать налоги, аккумулировать доходы, следить за расходами.

В этот день

По традиции в свой профессиональный праздник финансисты встречаются со школьниками и студентами, проводятся лекции, семинары, научно-практические конференции. Два года назад, когда отмечалось 215-летие создания Минфина в России, по всей стране и в Ставропольском крае прошел ряд мероприятий.

А на торжественном собрании, которое состоялось в Ставрополе, губернатор края Владимир Владимиров поздравил работников финансовой системы региона, отметил их роль в обеспечении стабильности бюджетного процесса и вручил краевые награды. Медалью «За заслуги перед Ставропольским краем» была награждена, в частности заместитель председателя правительства края - руководитель минфина Ставрополья Лариса Калинченко.

Уже четвертый год в крае День финансиста по традиции становится началом Дней финасовой грамотности в школе - в рамках всероссийской программы.

- В школы Ставрополя придут эксперты краевого минфина, центрального банка, регионального центра финансовой грамотности. В крае работают 35 ключевых площадок по финграму, они определяют список профессионалов, которые будут общаться с ребятами. Гости расскажут о том, что важно знать, когда имеешь дело с финансами, что такое грамотное потребительское поведение, и конечно, о профессии финансиста, о том, насколько важна репутация и социальная ответственность для ее представителей, - сообщила Надежда Герасименко, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Ставропольского края.

В рамках дней финансовой грамотности в крае пройдут образовательные, просветительские и культурные мероприятия.

Кто эти люди?

Каждого ли, кто имеет дело с финансами, можно назвать финансистом? Уточним, это не экономист и не бухгалтер! Все эти профессии отличаются. Экономист - эксперт по экономическим вопросам промышленности, сельского хозяйства, банковского дела и так далее, такой человек следит за эффективностью деятельности всего предприятия. Бухгалтер контролирует финансовое состояние, отчитывается перед государственными органами, вовремя и правильно оплачивает налоги.

Финансист - специалист по ведению финансовых операций, как правило, работает с большими объемами денежных средств: занимается инвестициями, кредитованием и управляет финансовыми потоками. У экономиста - широкий профиль, у бухгалтера, задача которого минимизировать затраты и вести четкую документацию, - более узкий. Бухгалтер - скорее консервативен в подходах, а финансист работает на приумножение капитала и потому способен генерировать даже рисковые идеи.

Профессиональный подход

Собственно профессия финансиста в нашей стране появилась сравнительно недавно. Раньше компании и предприятия обходились силами экономистов и бухгалтеров. Сегодня без финансистов ни государству, ни крупным компаниям никак нельзя, ведь управление финансовыми потоками - важнейшая и сложнейшая задача.

Финансисты нужны государственным органам, банкам, пенсионным и инвестиционным фондам, кредитным учреждениям, фондовым биржам, финансовым отделам любых предприятий, консалтинговым агентствам, аудиторским фирмам и так далее. Часто финансист выступает в качестве советника, помогая бизнесменам и физическим лицам грамотно распорядиться своими капиталами.

Это одна из престижных и высокооплачиваемых профессий, если вы - высококвалифицированный специалист в финансовой области, за вами будут охотиться хэндхантеры. Людям, работающим в этой области, нужно иметь, помимо высочайших профессиональных знаний, математический склад ума, аналитические способности, быть стрессоустойчивым и целеустремленным, не бояться принимать на свои плечи груз ответственности, как самый настоящий супергерой.

Где учиться?

Получить образование финансиста можно как в колледже, так и в вузе. Но если рассчитывать на высокую должность, то без высшего образования не обойтись. Подготовку финансовых специалистов осуществляют по следующим программам: «Финансы и кредит», «Финансовый менеджмент», «Прикладная экономика и финансы», «Международные финансы (международный финансовый менеджмент)», «Экономика и финансы организаций» и другим.

Крупнейшими вузами в Ставропольском крае, где можно получить специальность финансиста, являются Северо-Кавказский федеральный университет и Ставропольский аграрный университет. Поступить на бюджетной основе на данную специальность не очень просто, поэтому нужно стремиться как можно лучше сдать ЕГЭ и набрать солидную сумму баллов.

Сам себе финансист

Умение обращаться с денежными потоками полезно и вне профессии, эти навыки помогают реально улучшить качество жизни. В этом смысле мы все должны быть немножко финансистами. Ведь каждому однажды приходится задуматься о том, как правильно вести семейный бюджет, на чем стоит экономить и куда вкладывать, чтобы приумножить достояние семьи.

Умение обращаться с денежными потоками полезно и вне профессии.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты регионального ставропольского центра финансовой грамотности рекомендуют начать с того, чтобы на протяжении хотя бы двух месяцев записывать все свои доходы и расходы. Затем нужно проанализировать записи, разбить все расходы на категории и выделить наиболее затратные статьи. Нужно поставить собственные цели и рассчитать стратегию.

Будьте готовы, что придется учиться контролировать доходы и расходы, анализировать и корректировать их, воспитывать в себе и во всех членах семьи правильные финансовые привычки. А чтобы увеличить доходную часть, придется учиться инвестировать - это примета времени. Для начала - лучше с привлечением профессионалов. Финансовая грамотность сегодня - это жизненная необходимость, чтобы быть успешным и счастливым и не оказаться под завалом житейских проблем, из-под которых не вытащит никакой супергерой.

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