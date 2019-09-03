2019-09-03T18:04:19+03:00
Дом. Семья

"От хозяев сбегает обратно в приют!": в Нальчике не могут пристроить верную собаку

"Печенька" больше 3 лет отказывается расставаться с волонтерами [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: приют "4 лапы"Фото: приют "4 лапы"
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Самая большая проблема волонтеров - найти для бродячих животных хороший дом и доброго хозяина. Но в Кабардино-Балкарии появилась еще одна: как объяснить верной собаке, что расставание с приютом необходимо, и в заботливые руки ее передают не в знак предательства, а от любви?

Фото: приют "4 лапы"

Фото: приют "4 лапы"

- Собака-загадка! Очень ласковая, умная и воспитанная кроха. Нравится многим, но уже дважды сбегала и возвращалась в приют! Мы не теряем надежду, что найдётся тот самый, свой человек, который полюбит эту принимающую самостоятельные решения малышку, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в приюте "4 лапы" города Нальчик.

"Печенька" живет с другими беспризорниками больше 3 лет. Отдавать ее на цепь волонтеры категорически отказываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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