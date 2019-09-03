"От хозяев сбегает обратно в приют!": в Нальчике не могут пристроить верную собаку

Самая большая проблема волонтеров - найти для бродячих животных хороший дом и доброго хозяина. Но в Кабардино-Балкарии появилась еще одна: как объяснить верной собаке, что расставание с приютом необходимо, и в заботливые руки ее передают не в знак предательства, а от любви?

Фото: приют "4 лапы"

- Собака-загадка! Очень ласковая, умная и воспитанная кроха. Нравится многим, но уже дважды сбегала и возвращалась в приют! Мы не теряем надежду, что найдётся тот самый, свой человек, который полюбит эту принимающую самостоятельные решения малышку, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в приюте "4 лапы" города Нальчик.

"Печенька" живет с другими беспризорниками больше 3 лет. Отдавать ее на цепь волонтеры категорически отказываются.