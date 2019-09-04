2019-09-04T15:02:49+03:00
Происшествия

Выясняются причины гибели полсотни быков в пожаре в Кабардино-Балкарии

Страшное пепелище засняли на видео [видео 18+]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Причины происшествия выясняютсяПричины происшествия выясняютсяФото: Евгения СОКОРЕВА
Изменить размер текста:

В селе Заюково Баксанского района КБР произошло ЧП: сгорела ферма, где погибли 46 быков. Хозяин заснял жуткое пепелище с трупами скотины на видео:

Заживо сгорели полсотни быков в КБР (18+).

Как видим, горели животные заживо прикованными к стойке.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, обстоятельства трагедии выясняются.

- Жилые постройки не пострадали. А причину возгорания установят органы дознания в течение 10 дней, - сказали спасатели.

А пока страшный ролик обсуждают в сети:

- Очень жалко и животных и труд фермера. Держитесь! - сочувствуют пользователи. - Умерли самой мучительной смертью...

- Все село в ужасе...Без слез не могут говорить. Ничего не смогли сделать, - говорит местная жительница.

- Точно не знаю, но говорят, сено привезли и зацепили провод электрический, - добавил другой житель Заюково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Интерпол перестал искать организатора нападения на часть Росгвардии в Чечне
Видео: Эпатажный блогер-уголовник Дацик нокаутировал дагестанского бойца
Минобороны: летчики упавшего на Ставрополье СУ-25 не успели катапультироваться
К Хабибу Нурмагомедову приставили вооружённую охрану
Ессентуки приглашают на открытие Фестиваля воздушных шаров
Двое молодых парней погибли в автомобильной аварии с лошадью в Дагестане
Названы имена разбившихся на Ставрополье пилотов штурмовика
Директор винзавода спрятала последние миллионы от налоговой и поплатилась
Поезд сбил женщину в Ессентуках
Мать с ребенком без вести пропали в Ставрополе
Знаменитый кулинар назвал Ставрополь лучшим городом
В Железноводске разыскивается Наташа Ростова
В Ставрополе внедорожник на «зебре» сбил женщин и ребенка
Гендиректор в Невинномысске скрыл от налоговой 6 млн рублей
На Ставрополье готовятся к холодам
«О, да! Еда!»: в Ессентуках соберутся чревоугодники
27 тысяч квартир проверили в Ставрополе газовики
Депутатов со скандалом лишили должностей в Ингушетии
Застрелился из отцовского ружья: в больнице Пятигорска умер мальчик
В Изобильном лихач умер в перевернутой «Ауди»