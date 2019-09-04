Выясняются причины гибели полсотни быков в пожаре в Кабардино-Балкарии
В селе Заюково Баксанского района КБР произошло ЧП: сгорела ферма, где погибли 46 быков. Хозяин заснял жуткое пепелище с трупами скотины на видео:
Заживо сгорели полсотни быков в КБР (18+).
Как видим, горели животные заживо прикованными к стойке.
Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МЧС, обстоятельства трагедии выясняются.
- Жилые постройки не пострадали. А причину возгорания установят органы дознания в течение 10 дней, - сказали спасатели.
А пока страшный ролик обсуждают в сети:
- Очень жалко и животных и труд фермера. Держитесь! - сочувствуют пользователи. - Умерли самой мучительной смертью...
- Все село в ужасе...Без слез не могут говорить. Ничего не смогли сделать, - говорит местная жительница.
- Точно не знаю, но говорят, сено привезли и зацепили провод электрический, - добавил другой житель Заюково.
ИСТОЧНИК KP.RU