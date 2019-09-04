«Кавказская Барби» покорила Instagram

Модель и модельер Екатерина Коваленко из Черкесска покорила Instagram внешностью, как две капли воды похожей на легендарную куклу. Пухлые губы, выразительные глаза, тонкий нос и красивые, румяные щёки — красавица приковала к себе пристальное внимание 200 тысяч подписчиков, с придыханием следящих за её снимками.

Подписчики рассыпаются в комплиментах кавказской дивеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка родилась в Карачаево-Черкесии но исламские обычаи не наложили отпечаток на её поведение и творчество. Фотографии, кокетливо демонстрирующие аппетитные формы, приковывают внимание мужчин. Именно восхищённые представители сильного пола дали девушке прозвище «Кавказская Барби».

«Барби» заслужила обожание мужчин и восхищение женщинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На красавицу подписывается не меньше восхищённых женщин. Для многих Коваленко — кумир. Кавказские девушки восхищаются смелостью красавицы её умением ухаживать за собой: многие даже просят советы. Приковывает внимание девушек и творчество Екатерины —«Кавказская Барби» сумела создать свою линейку одежды и успешно осела в Москве.