2019-09-04T15:18:59+03:00
Общество

«Кавказская Барби» покорила Instagram

Модельная внешность открыла Екатерине Коваленко путь в бизнес и в Москву [фото]
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Подписчики называют Екатерину Коваленко «Кавказской Барби»Подписчики называют Екатерину Коваленко «Кавказской Барби»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Модель и модельер Екатерина Коваленко из Черкесска покорила Instagram внешностью, как две капли воды похожей на легендарную куклу. Пухлые губы, выразительные глаза, тонкий нос и красивые, румяные щёки — красавица приковала к себе пристальное внимание 200 тысяч подписчиков, с придыханием следящих за её снимками.

Подписчики рассыпаются в комплиментах кавказской диве Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Подписчики рассыпаются в комплиментах кавказской дивеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка родилась в Карачаево-Черкесии но исламские обычаи не наложили отпечаток на её поведение и творчество. Фотографии, кокетливо демонстрирующие аппетитные формы, приковывают внимание мужчин. Именно восхищённые представители сильного пола дали девушке прозвище «Кавказская Барби».

«Барби» заслужила обожание мужчин и восхищение женщин Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Барби» заслужила обожание мужчин и восхищение женщинФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На красавицу подписывается не меньше восхищённых женщин. Для многих Коваленко — кумир. Кавказские девушки восхищаются смелостью красавицы её умением ухаживать за собой: многие даже просят советы. Приковывает внимание девушек и творчество Екатерины —«Кавказская Барби» сумела создать свою линейку одежды и успешно осела в Москве.

Девушка создаёт именную коллекцию одежды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка создаёт именную коллекцию одеждыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Интерпол перестал искать организатора нападения на часть Росгвардии в Чечне
Видео: Эпатажный блогер-уголовник Дацик нокаутировал дагестанского бойца
Минобороны: летчики упавшего на Ставрополье СУ-25 не успели катапультироваться
К Хабибу Нурмагомедову приставили вооружённую охрану
Ессентуки приглашают на открытие Фестиваля воздушных шаров
Двое молодых парней погибли в автомобильной аварии с лошадью в Дагестане
Названы имена разбившихся на Ставрополье пилотов штурмовика
Директор винзавода спрятала последние миллионы от налоговой и поплатилась
Поезд сбил женщину в Ессентуках
Мать с ребенком без вести пропали в Ставрополе
Знаменитый кулинар назвал Ставрополь лучшим городом
В Железноводске разыскивается Наташа Ростова
В Ставрополе внедорожник на «зебре» сбил женщин и ребенка
Гендиректор в Невинномысске скрыл от налоговой 6 млн рублей
На Ставрополье готовятся к холодам
«О, да! Еда!»: в Ессентуках соберутся чревоугодники
27 тысяч квартир проверили в Ставрополе газовики
Депутатов со скандалом лишили должностей в Ингушетии
Застрелился из отцовского ружья: в больнице Пятигорска умер мальчик
В Изобильном лихач умер в перевернутой «Ауди»