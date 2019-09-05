Массовую женскую драку за вещи по рублю сняли на видео во Владикавказе

В четверг во Владикавказе ничего не предвещало беды: праздники далеко, и ежегодный сезон скидок соответственно там же. Однако владелец одного из местных магазинов решил приблизить радостный момент и устроить настоящий карнавал, особенно - для женщин. Он начал продавать все вещи всего лишь за один рубль.

Огромная масса людей чуть не проломила дверь, когда магазин открылся. Помещение тут же заполнила разношерстная публика: от пожилых бабушек с сильными внуками до местных модниц. Кто-то прогуливался по магазину, но многие бешено кидались к полкам с вещами. Оттого картина выглядела еще абсурдней.

Удалось ли кому-то найти вторую половину к первому выхваченному носку или примерить взятую футболку - не известно. Однако продавцы уверяют, что обошлось без пострадавших. Ни одной кражи не зафиксировано.