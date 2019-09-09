2019-09-09T11:49:08+03:00
Общество

Спасенный от мясорубки медведь напал на мэра Магаса

История с перевезенной в Ингушетию семьей косолапых получила продолжение [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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К счастью, все обошлосьК счастью, все обошлосьФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Помните историю со спасением семьи медведей из придорожного кафе на трассе "Самара-Ориенбург"? Когда уставший заботиться о зверях хозяин грозился "пустить на мясо" семью их трех косолапых. Но глава ингушского города Магас, узнав об этом, забрал медведей к себе в хорошие условия с должным наблюдением специалистов, просторным вольером, регулярным купанием и в ожидании воли после полной реабилитации. Сейчас эта "эпопея" получила продолжение: мэр Беслан Цечоев рассказал, как едва не лишился руки в последнюю встречу со своими подопечными.

- Сегодня после рабочего дня заглянул: вольеры в порядке, медведи сыты, спокойны. В голову пришла мысль, что наши медведи в какой-то степени домашние животные. Захотелось угостить их чем-нибудь, подойдя поближе к клетке. И вот тут-то медведь и продемонстировал свою природную сущность - молниеносно выкинул свою мощную лапу мне навстречу. К счастью, успел среагировать и отдернул руку, которой чуть было не лишился, - поделился глава Магаса у себя в Instagram. - Так что, друзья мои, запомните: домашних медведей не бывает. Какой бы ни была клетка красивой и прочной, дикий зверь всегда мечтает о свободе.

Спасенные от мясорубки медведи живут счастливо в Ингушетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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