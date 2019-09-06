Пятеро ставропольских школьников попали в смертельное ДТП на угнанной машине

Пятеро подростков в Ставропольском крае угнали родительскую машину и попали в смертельное ДТП.

Авария произошла около 18:30 5 сентября на полевой дороге неподалеку от села Дербетовка Апанасенковского района .

Автомобиль с пятью 7-классниками и 9-классниками опрокинулся на бок по вине несовершеннолетнего водителя, который не справился с управлением.

Из окна переднего пассажирского сидения выкинуло тринадцатилетнего мальчика, который погиб до приезда медиков. Еще двоим подросткам, получившим травмы различной степени тяжести, понадобилась помощь.

Как выяснили в краевой Госавтоинспекции, все подростки - учащиеся местной школы. Они воспользовались отсутствием контроля со стороны взрослых, взяв покататься по проселочной дороге машину одного из родителей мальчишек.

В УИГБДД по Ставропольскому краю "КП" - Ставрополь заявили, что предстоит определить не только степень ответственности несовершеннолетних, но и вину их родителей, которые допустили угон автомобиля.

Следователями начата проверка, будет принято процессуальное решение.