В Невинномысске отметили День города и 18-летие «ЕвроХима»

Праздничный день в Невинномысске начался, по давней и доброй традиции, с массовой утренней зарядки на главной площади города. В ней приняли участие более тысячи человек. Затем прошли экстремальный забег с препятствиями «Невинномысская миля», состязания по стритболу, функциональному многоборью, поднятию штанги. А в Ледовом дворце состоялся товарищеский матч. На лед вышли команды Ночной Хоккейной Лиги - «Невинка» и «Снеговик» (Ставрополь).

В числе праздничных состяханий - соревнования по функциональному многоборью. Фото пресс-службы компании "ЕвроХим".

Забегая вперед, отметим: не было в этот день ни одного праздничного мероприятия, в котором активное участие не приняли бы сотрудники невинномысских предприятий компании «ЕвроХим», отмечающей свое 18-летие. Этот факт, конечно же, не случаен. Не будет преувеличением также сказать, что жизнь каждого невинномысца в той или иной мере связана с крупнейшим предприятием Ставрополья, входящим в ведущий агрохимический холдинг России - АО «Невинномысский Азот». И такой неоспоримый факт: в свое время, в 60-е годы прошлого века, Невинномысск стал главным промышленным центром края именно благодаря вводу в строй азотно-тукового завода.

Участникам забега вручили награды. Фото пресс-службы компании "ЕвроХим".

Менялись названия гиганта большой химии - Невинномысский химкомбинат, Невинномысское производственное объединение «Азот», АО «Невинномысский Азот», но неизменным оставалось одно: предприятие вносило и вносит огромный вклад в социально-экономическое развитие города.

Вхождение в 2001 году «Азота» в состав Минерально-химической компании «ЕвроХим» ознаменовало собой новый этап деятельности. Его составляющие: поступательное развитие производственных мощностей, ввод новых цехов, модернизация производства, реализация социальных программ.

А теперь вернемся в праздничный день и перенесемся на площадь перед администрацией Невинномысска. Здесь было многолюдно. Более тысячи человек собрал квест «Прошагай город». Его участникам предстояло нанести на онлайн-карты достопримечательности Невинномысска, которые могли бы заинтересовать гостей города, туристов. Но, перед тем как команды (в том числе и сборная сотрудников невинномысских предприятий «ЕвроХима») отправились по маршруту, прошла церемония награждения тружеников, внесших весомый вклад в развитие Невинномысска. Почетную миссию исполнили представитель губернатора края в муниципальном образовании Н. Образцова, депутат Госдумы России А. Ищенко, депутаты Думы Ставропольского края В. Черницов, В. Шевченко, председатель Думы Невинномысска А. Медяник и глава города М. Миненков. Были среди тех, кто получил заслуженные знаки отличия, и сотрудники АО «Невинномысский Азот».

Немногим позже основные события дня проходили на обновленном бульваре Мира. Любимое место отдыха горожан прошло через коренную реконструкцию в рамках краевой государственной программы «Формирование комфортной городской среды». Участие в «запуске» бульвара приняла зампред Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

Невинномысцы не зря называют обновленную улицу «бульваром хорошего настроения». Новая, красивая тротуарная плитка, долговечное асфальтобетонное покрытие, бордюры, оригинальные фонари, скамейки, яркие клумбы, газоны с автополивом, всевозможные арт-объекты, фотозоны, топиарные скульптуры - это еще не все. Практически заново отстроили главный городской фонтан - он теперь не простой, а светодинамичный. Появились на бульваре и необычные светящиеся тоннели на параметрических столбах.

Мастер-классы от спортсменов, хореографов, городские свадьбы «Совет да любовь», работа досуговых площадок, гастрономический фестиваль, выступления уличных артистов - все это и многое другое ждало невинномысцев на бульваре Мира.

Здесь стоит сделать важное отступление. В последнее время Невинномысск, который является территорией опережающего социально-экономического развития, заметно похорошел. Новые и отремонтированные спортивные, культурные объекты, преображенные парки, скверы, улицы - вот приметы сегодняшнего моногорода. Значительный вклад в преображение Невинномысска вносит Минерально-химическая компания «ЕвроХим».

Мы упоминали, что в праздничный день в Ледовом дворце состоялся товарищеский матч хоккейных команд. Сама ледовая арена стоимостью 320 млн руб. была построена в рамках государственно-частного партнерства, стороны которого - «ЕвроХим», правительство Ставрополья, Минспорта РФ, администрация Невинномысска. С 2013 года во Дворце занимаются юные хоккеисты, фигуристы, арена также приняла десятки престижных турниров.

Немного забегая вперед, отметим: в День города вечерний праздничный концерт собрал на площади у Дворца культуры химиков (ДКХ) десятки тысяч горожан. Сам Дворец не так давно пережил второе рождение. 4 года назад здесь провели масштабную реконструкцию, на которую «ЕвроХим» направил 150 млн руб. Храм искусств коренным образом преобразился - теперь здесь хорошо оборудованный, комфортный зрительный зал, обновленная сцена, коммуникации. Капремонт затронул буквально каждый квадратный метр ДКХ.

Праздничный концерт в Невинномысске. Фото пресс-службы компании "ЕвроХим".

Что еще? На упоминавшемся бульваре Мира расположен крупнейший спортивно-культурный комплекс «Олимп». Здесь в эти дни заканчивается реконструкция, в которую «ЕвроХим» вложил более 380 млн руб. «Олимп», не видевший ремонта четверть века, со дня пуска в строй, тоже получил второе рождение. Обновлены старые спортзалы, появились три новых: бокса, гимнастики, малого тенниса. Также создано помещение для проведения брифингов. Заменены все инженерные сети, кровля, на улице оборудована многофункциональная спортплощадка. Все эти преображения стали возможными благодаря трехстороннему соглашению между «ЕвроХимом», правительством края и администрацией Невинномысска.

Праздничный фейерверк. Фото пресс-службы компании "ЕвроХим".

КСТАТИ

Для признания особых заслуг жителей, коллективов предприятий, учреждений администрацией города был учрежден знак «Общественное признание». Среди награжденных в этот раз - советник директора по техническому развитию АО «Невинномысский Азот» Виктор Яковлевич Кайль. А начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности Владимиру Ивановичу Ларскому присвоено звание заслуженного работника АО «МХК «ЕвроХим».

ВАЖНО!

Совсем скоро в Невинномысске будет пущен в строй новый путепровод. Свой вклад в создание масштабного инфраструктурного объекта внесла и компания «ЕвроХим». 10 миллионов рублей было направлено на помощь городу в оплату услуг по разработке проектной документации путепровода. Как уже было сказано, в Невинномысске празднования Дня города и 18-летия «ЕвроХима» венчало большое праздничное представление на главной площади муниципалитета. Оно включало в себя и церемонию награждения невинномысцев, внесших большой вклад в развитие города.