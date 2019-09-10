Задержанных за «нетрадиционную» музыку чеченских певцов отпустили

Полицейские отпустили известных чеченских исполнителей Аюба и Асхаба Вахараговых. Певцы исполняли «нетрадиционную, неправильную музыку», противоречащую местным этическим нормам и, что немаловажно, делали это на чеченском языке.

История началась летом. В середине июля министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что просто так петь в республике запрещено — исполнители, хоть немного претендующие на профессионализм, должны пройти специальную комиссию: тест на профпригодность и соответствие местным традициям. Иначе нельзя распространять своё творчество даже в формате видеозаписей в социальных сетях.

Братья Вахараговы попали под цензуру. Их музыка, по мнению местного минкульта, кардинально противоречит «общепринятой этике, культуре и нравственности чеченского общества». Например, в текстах их песен можно найти чрезмерную распущенность и хвастовство, что недопустимо в мусульманской традиции.

Братья Вахараговы и Хеда СаратоваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В результате братьев, как по-настоящему популярных исполнителей (на YouTube их клипы на чеченском набирают десятки и даже сотни тысяч просмотров, — ред), пригласил на беседу сам министр культуры. После разговора Аюб и Асхаб уверяли, что поняли свою ошибку.

Однако по прошествии месяца с ними снова захотели побеседовать. На этот раз интерес к исполнителям проявили инспекторы в РОВД города Гудермес.

— Участковый инспектор местного отдела полиции решил поговорить с парнями на эту же тему, чтобы впредь они не допускали подобные ошибки. Ребят пригласили на профилактическую беседу, и тут же в соцсетях, началась истерия: «Двоих жителей села Ойсхара задержали, держат в застенках, бьют, истязают!», и так далее и тому подобное. Я сразу подключилась к данной теме, решила проверить достоверность данного факта, — рассказала «КП - Северный Кавказ» член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

Изначально, в беседе с «КП» правозащитница не уточняла, какое время молодые люди провели в участке, а в фанаты в соцсетях шумели, что певцов держат уже две недели. Однако Аюб и Асхаб опровергли эти слухи.

Чеченские певцы попали в участок за неправильные, нетрадиционные песни.

— Ребята, в сопровождении отца, приехали ко мне в офис, дали интервью на камеру. Заверили правозащитников, что не было никакого задержания. Они были приглашены на беседу, поговорили, затем их отпустили домой. На вопрос о том применялись ли к ним физические воздействия братья просто засмеялись в ответ: «Вот людям делать нечего, чего только они не придумывают! Никто нас пальцем не тронул, непонятно, зачем людям нужны эти выдуманные истории», — сообщила Саратова.

Несмотря на помощь правозащитников, молодым людям до сих пор запрещено выступать и распространять своё творчество. Отныне братья смогут петь только «правильную» музыку, и только с позволения минкульта.

— Несмотря на то, что почти все придуманные ими истории потерпели крах, не прижились в сознании общества, и за каждую эту выдумку пришлось держать ответ, наши недруги, продолжают придумывать все новые и новые небылицы, не утруждая себя проверкой их реального существования. Наверное, это кому-то очень на руку. Думаю, что это нужно тем, кто хочет любой ценой очернить чеченский народ, — резюмировала Саратова.

КСТАТИ

«Не бьют, а беседуют»: полиция Чечни задержала певцов за «неправильную» музыку

В соцсетях сообщили, что популярные чеченские певцы Аюб и Асхаб Вахараговы уже две недели находятся в отделе полиции Гудермеса — правоохранители «беседуют» с молодыми людьми. Дело в том, что министерство культуры Чеченской Республики посчитало их музыку «неправильной» и запретило выступать. А музыканты ослушались (подробности).