Как звезда "D&G" из Чечни отказалась от славы ради мужа

Мир узнал про обворожительную голубоглазую красотку из Чечни после рекламы хиджабов от "Dolce&Gabbana", когда восхищенный маэстро мира моды Стефано Габбана отдельным постом у себя в Instagram отметил модель Илону Бисултанову.

В Чечне тогда девушку осудилиФото: СОЦСЕТИ

Родилась Илона в маленьком селении Гехи-Чу в состоятельной семье. С юности отец-бизнесмен помогал дочке в ее начинаниях дизайнера в Грозном. Неудивительно поэтому, что к 17 годам очаровашку узнавали не только за цепляющую глаз внешность, но как одну из влиятельных модельерш Северного Кавказа. Показательно, что Илона стала самой юной участницей гала-показа "russia. Modest fashion week" в 2018 году.

Уже в школе от красавицы невозможно было глаз оторвать!Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня прелестная чеченка продолжает развивать бренд "Masterskaya by Ilona Bisultanova" и на показах блистает только как дизайнер мусульманской одежды. А ведь пророчили поприще фотомодели и наперебой твердили, что суждено красавице купаться в славе как всемирно известной манекенщице Наталье Водяновой, с которой нашли невероятное сходство. Впрочем, некоторые замечали, что Бисултанова даже красивее.

Сходство есть, но Илона определенно мила по-своемуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот только ради замужества и карьеры дизайнера кроткая и воспитанная в мусульманских традициях звездочка отказалась от подиума, закончила факультет искусств МГУ и продолжает расти исключительно как модельер.

Девушка выпускает красивую одежду для мусульманокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Кутузовском проспекте Илона уже открыла первый бутик. А в свободное время девушка увлекается живописью и изучает Коран.