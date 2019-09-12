2019-09-12T13:19:20+03:00
Общество

Как звезда "D&G" из Чечни отказалась от славы ради мужа

Илона Бисултанова получила высшее образование и изучает Коран [фото]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Сегодня девушка - популярный модельерСегодня девушка - популярный модельерФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Мир узнал про обворожительную голубоглазую красотку из Чечни после рекламы хиджабов от "Dolce&Gabbana", когда восхищенный маэстро мира моды Стефано Габбана отдельным постом у себя в Instagram отметил модель Илону Бисултанову.

В Чечне тогда девушку осудили Фото: СОЦСЕТИ

В Чечне тогда девушку осудилиФото: СОЦСЕТИ

Родилась Илона в маленьком селении Гехи-Чу в состоятельной семье. С юности отец-бизнесмен помогал дочке в ее начинаниях дизайнера в Грозном. Неудивительно поэтому, что к 17 годам очаровашку узнавали не только за цепляющую глаз внешность, но как одну из влиятельных модельерш Северного Кавказа. Показательно, что Илона стала самой юной участницей гала-показа "russia. Modest fashion week" в 2018 году.

Уже в школе от красавицы невозможно было глаз оторвать! Фото: СОЦСЕТИ

Уже в школе от красавицы невозможно было глаз оторвать!Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня прелестная чеченка продолжает развивать бренд "Masterskaya by Ilona Bisultanova" и на показах блистает только как дизайнер мусульманской одежды. А ведь пророчили поприще фотомодели и наперебой твердили, что суждено красавице купаться в славе как всемирно известной манекенщице Наталье Водяновой, с которой нашли невероятное сходство. Впрочем, некоторые замечали, что Бисултанова даже красивее.

Сходство есть, но Илона определенно мила по-своему Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сходство есть, но Илона определенно мила по-своемуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вот только ради замужества и карьеры дизайнера кроткая и воспитанная в мусульманских традициях звездочка отказалась от подиума, закончила факультет искусств МГУ и продолжает расти исключительно как модельер.

Девушка выпускает красивую одежду для мусульманок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка выпускает красивую одежду для мусульманокФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На Кутузовском проспекте Илона уже открыла первый бутик. А в свободное время девушка увлекается живописью и изучает Коран.

Фанаты отмечают ее талант Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фанаты отмечают ее талантФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье Владимирову официально «засчитали» победу на выборах
35 ставропольских бизнесменов пришли к представителю Генпрокуратуры на встречу
Путин выпил водки с дагестанцами — видео
Ессентукские воздухоплаватели - в числе лидеров!
Владимир Путин прилетел в Дагестан
Чрезвычайная пожароопасность объявлена на Ставрополье
Сын заместителя имама ставропольской мечети оштрафован за побои
Изрезал отца и брата: ставрополец получил 12 лет за убийство
Угрожали отвезти на кошару: ставропольцы выбивали деньги у знакомого
Банкир может стать премьер-министром Ингушетии
Замдиректора Росгвардии станет сенатором от Ставропольского края
Самый красивый в мире француз приедет в Ингушетию
Подпольный завод сносят в Ставрополе
Знаменитый в России дизайнер рискует остаться без работы за слова о "Матерях Беслана"
Виталий Мутко прибыл в Кисловодск
Пешеход погиб под колесами грузовика на Ставрополье
В Шпаковском районе мотоциклист умер, врезавшись в грузовик
4 человека пострадали в столкновении «девятки» и «Нивы» на Ставрополье
Мать и дочь попали в серьезное ДТП на Ставрополье: женщина погибла
Эксперт: видео с подделкой бюллетеней на ставропольских выборах - «топорный монтаж»
Глава Ставрополья уволил министра энергетики, промышленности и связи
На Ставрополье подорожал проезд
На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Сюжет «Чарли и шоколадной фабрики» повторила ставропольская семья
В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде