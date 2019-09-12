«Просто не могу пройти мимо»: Житель Владикавказа сотнями спасает кошек и собак

В однокомнатной квартире 45-летнего водителя из Владикавказа живут 22 кошки и собака со щенком. Бывало, что в его однушке ютились более 30 бездомных собак. Всех их Вадим Шапранов спасает от голодной смерти, лечит и раздает добрым хозяевам.

— Звонят ночью и говорят, пожалуйста, заберите котенка. Мы его нашли с поломанными лапками и не знаем, что с ним делать. Вот идешь на поводу у людей, берешь к себе больного котенка, а потом заболевают другие питомцы, — рассказывает Вадим. — У меня однажды из-за больного котенка больше 27 котят заболело. Из них 20 погибли. А недавно принесли кота, а у него оказался лишай. Вот чтобы другие от него не заразились, я купил 21 вакцину для других моих питомцев. Все в республике уже знают мой Инстаграм, звонят в любое время со словами «Вадим, спаси». Бывает, выхожу с работы, а у меня на пороге стоит коробка с брошенными котятами. Всех их забираю домой. У меня жена — ветеринар. Мы с ней всех питомцев осматриваем, прививаем, обрабатываем, если надо лечим.

Вадим делает питомцам прививки, оформляет паспорта. По воскресеньям выводит на рынок Беслана, где раздает:

— Я фотографирую питомцев с новыми хозяевами, обмениваюсь контактами и прошу, чтобы они высылали мне фото и видеоотчеты. Всегда говорю им, если животное у вас не прижилось, не выкидывайте. Звоните мне, я приду и заберу.

Друзья и семья Вадима его увлечение поддерживает. Да и в республике находятся неравнодушные люди. Например, в аптеке ему нередко дают просроченное детское питание, чтобы он им прокормил брошенных котят. Как постоянному покупателю в ветклинике предоставляют услуги в долг. Сейчас Вадиму надо вернуть 40 тысяч рублей.

— Свои выходные дни полностью провожу в зоосервисе. Своих и не своих животных там лечу. Если вижу, что доктора не успевают, им помогаю. Нравится мне это дело, просто животных люблю сильно, — объясняет он.

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