Вырезали опухоль во время родов: в Дагестане спасли беременную девушку

В Дагестане врачи Республиканской клинической больницы рассказали о невероятном, с обывательской точки зрения, случае с роженицей.

В Дагестане роженице вырезали опухоль и приняли роды одновременно.

Во время родов 25-летней женщине удалили опухоль и помогли родить ребенка. Кесарево сечение и операцию по вырезанию опухоли проводили одновременно хирурги и специалисты роддома.

О 12-сантиметровом образовании в организме молодой мамы стало известно на УЗИ.

- Действовать специалистам пришлось здесь и сейчас – пошагово проработав тактику и стратегию лечения, - рассказывают медики.

Слаженные действия врачей позволили появиться на свет здоровому мальчику. Мама во время родов была в сознании и смогла увидеть сына. Сразу после этого пациентку ввели под наркоз и вырезали опухоль желудка.

Еще неделю мама и малыш поправлялись в больнице. Обошлось без осложнений. Врачам периодически приходится проводить такие операции, это не единственный случай в практике. Однако будущее беременных женщин с серьезным диагнозом целиком зависит от профессионализма медиков.

Сейчас мама и ребенок уже находятся дома и чувствуют себя хорошо.

Всю команду врачей не устают благодарить близкие спасенной девушки.