Нурмагомедов оплатил воду детям в Африке

Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выполнил свое обещание, данное на поединке за объединение титула чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

7 сентября американец Дастин Порье не устоял перед Нурмагомедовым, проиграв в честной борьбе. После «жесткой» части бойцы подарили друг другу футболки. Нурмагомедов сказал, что выручит деньги за футболку Порье на аукционе и отдаст их в благотворительный фонд, который организовал американец. Фонд The Good Fight Foundation подтвердил, что дагестанец сдержал слово и совершил денежное пожертвование.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — написал Порье в Twitter-аккаунте благотворительного фонда. Фонд Дастина занимается разработкой проекта по строительству колодца с питьевой водой для школьников в Африке.

Напомним, российский спортсмен победил на турнире UFC 242 в 28-ой раз и во второй раз подтвердил звание чемпиона. Первый бой за титул у него состоялся в октябре прошлого года с ирландцем Конором Макгрегором.