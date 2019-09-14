2019-09-14T15:44:40+03:00
Спорт

Нурмагомедов оплатил воду детям в Африке

Деньги были выручены с продажи на аукционе футболки его соперника Дастина Порье
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Дагестанский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов выполнил свое обещание, данное на поединке за объединение титула чемпиона в легком весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби.

7 сентября американец Дастин Порье не устоял перед Нурмагомедовым, проиграв в честной борьбе. После «жесткой» части бойцы подарили друг другу футболки. Нурмагомедов сказал, что выручит деньги за футболку Порье на аукционе и отдаст их в благотворительный фонд, который организовал американец. Фонд The Good Fight Foundation подтвердил, что дагестанец сдержал слово и совершил денежное пожертвование.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — написал Порье в Twitter-аккаунте благотворительного фонда. Фонд Дастина занимается разработкой проекта по строительству колодца с питьевой водой для школьников в Африке.

Напомним, российский спортсмен победил на турнире UFC 242 в 28-ой раз и во второй раз подтвердил звание чемпиона. Первый бой за титул у него состоялся в октябре прошлого года с ирландцем Конором Макгрегором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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