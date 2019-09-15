2019-09-15T10:44:14+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП из-за 18-летнего мажора на "Porsche Cayenne" произошло в Дагестане

Лихач выскочил на "встречку", где ехала отечественная легковушка [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: МВД РДФото: МВД РД
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Накануне, 14 сентября, примерно в 20:55 на 5-ом километре трассы "Манас-Сергокала-Первомайское" 18-летний житель селения Карабудахкент за рулем "Porsche Cayenne" выскочил на полосу встречного движения, где на огромной скорости влетел в "ВАЗ 217030" под управлением 20-летнего жителя селения Какашура. Последний в аварии погиб на месте.

Из-за 18-летнего мажора на "Porsche Cayenne" погиб человек.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, информация предварительная.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется сбор материала для установления причин происшествия и последующего принятия процессуального решения, - сказали полицейские.

Ранее, напомним, в республике задержали стрелка, палившего из дробовика в воздух из люка "Cadillac" на федеральной трассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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