Смертельное ДТП из-за 18-летнего мажора на "Porsche Cayenne" произошло в Дагестане

Накануне, 14 сентября, примерно в 20:55 на 5-ом километре трассы "Манас-Сергокала-Первомайское" 18-летний житель селения Карабудахкент за рулем "Porsche Cayenne" выскочил на полосу встречного движения, где на огромной скорости влетел в "ВАЗ 217030" под управлением 20-летнего жителя селения Какашура. Последний в аварии погиб на месте.

Из-за 18-летнего мажора на "Porsche Cayenne" погиб человек.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе МВД Дагестана, информация предварительная.

- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, ведется сбор материала для установления причин происшествия и последующего принятия процессуального решения, - сказали полицейские.

Ранее, напомним, в республике задержали стрелка, палившего из дробовика в воздух из люка "Cadillac" на федеральной трассе.