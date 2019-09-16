Жгучая красотка из Северной Осетии стала чемпионкой мира по боксу

На соревнованиях в Германии чемпионкой мира по боксу по версиям WIBF и WBF стала красотка из Владикавказа Фатима Дудиева. Своей сопернице из Испании Мари Кармэн Ромеро прелестный боец и шанса не оставила. У себя ВКонтакте Фатима поблагодарила всех, кто искренне болел за нее:

- Обнимаю всех до хруста! - пишет спортсменка.

Спортсменка из Северной Осетии уже влилась в "тусовку" боксеровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фатима много лет занимается смешанными единоборствами. Кандидат в мастера спорта по боксу, финалист чемпионата России по боксу, двукратная чемпионка России по ММА, обладательница синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, призер чемпионата России по грепплингу и чемпионка России по панкратиону. За все эти заслуги недавно Дудиевой предложили контракт профессионального боксера.

Девушка и воин - два в одном!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но только на ринге Фатима держится скалой, в жизни же - прекрасный цветок. Глаз не отвести, так прелестна брюнетка с ее черными блестящими глазами и прекрасной фигурой.