2019-09-16T18:13:22+03:00
Спорт

Жгучая красотка из Северной Осетии стала чемпионкой мира по боксу

В ринге Фатима Дудиева - непобедимая скала, а в жизни - прекрасный цветок [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: соцсети героини публикацииФото: соцсети героини публикации
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На соревнованиях в Германии чемпионкой мира по боксу по версиям WIBF и WBF стала красотка из Владикавказа Фатима Дудиева. Своей сопернице из Испании Мари Кармэн Ромеро прелестный боец и шанса не оставила. У себя ВКонтакте Фатима поблагодарила всех, кто искренне болел за нее:

- Обнимаю всех до хруста! - пишет спортсменка.

Спортсменка из Северной Осетии уже влилась в "тусовку" боксеров Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спортсменка из Северной Осетии уже влилась в "тусовку" боксеровФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фатима много лет занимается смешанными единоборствами. Кандидат в мастера спорта по боксу, финалист чемпионата России по боксу, двукратная чемпионка России по ММА, обладательница синего пояса по бразильскому джиу-джитсу, призер чемпионата России по грепплингу и чемпионка России по панкратиону. За все эти заслуги недавно Дудиевой предложили контракт профессионального боксера.

Девушка и воин - два в одном! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Девушка и воин - два в одном!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но только на ринге Фатима держится скалой, в жизни же - прекрасный цветок. Глаз не отвести, так прелестна брюнетка с ее черными блестящими глазами и прекрасной фигурой.

Фатима прекрасно выглядит! Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фатима прекрасно выглядит!Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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