2019-09-16T17:04:46+03:00
Общество

Ставропольцы платят за услуги ЖКХ в разы больше, чем в Дагестане, Ингушетии и Чечне

При этом жители республик получают около 50 тысяч рублей, говорят данные
Антон ШАПОВАЛОВ
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В таких данных усомнился экспертВ таких данных усомнился экспертФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Аналитики РИА Новости, основываясь на данных Росстата, подвели статистику того, какая часть из семейного бюджета россиян уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг. Оказалось, что в регионах Северного Кавказа траты на коммуналку не так равномерны.

Меньше всего по стране на ЖКУ уходит у семей в Дагестане и Ингушетии: жители этих республик выделяют на это только 4,6 и 4,8 процентов от бюджета (меньше 2,5 тысяч рублей). Чечня закрывает пятерку с показателем в 7,2 процента (3,7 тысяч рублей). В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии на коммуналку тратят 7,9 и 8,4 процентов (12 и 20 места соответственно).

Если эти республики СКФО оказались вверху рейтинга, то Карачаево-Черкесия (11,1 процента) и Ставрополье (12,5 процента) попали в седьмой и восьмой десяток соответственно. Жители этих регионов отдают за коммуналку по 4,5 тысяч рублей. Отметим, что это ниже среднего российского показателя, который равен 9,6 процента от бюджета, или 4,4 тысяч рублей.

Председатель тарифной комиссии Ставрополья Сергей Губский прокомментировал "КП-Северный Кавказ" такие данные.

- В плане тарифов почти никогда не наблюдается сдвигов. Применение неустановленных тарифов чревато наказаниями и какими-то санкциями. Но, опираясь на свой опыт, я могу сказать, что такое разграничение по доходам семьи - это не совсем правильно. Даже на слух мы восприняли, что тут есть какая-то ошибка.

Если опираться на данные исследования, то получается, что среднемесячный доход семьи в Ингушетии и Дагестане больше 50 тысяч рублей. В Ставропольском же крае он составляет около 37 тысяч рублей.

А сколько вы платите за ЖКХ? Рассказывайте в прямом эфире радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в Ставрополе, 88,8 FM в регионе КМВ, а также на нашем сайте) в программе "КРАЙности" 17 сентября в 11.00. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 8-800-500-45-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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