Подвески из черепов, останки легионеров и загадочные зеркала обнаружили в древнем могильнике в КБР

Ожерелья и подвески из головы собаки в виде оленя, удилы с ажурными псалиями и со стеклянными перстнями, 1500-летнее зеркало, украшенное загадочным оттиском. Эти и другие уникальные артефакты озадачили исследователей объединенной Северокавказской археологической экспедиции.

Их ученые недавно обнаружили в могильнике Заюково-3 в Кабардино-Балкарии. Местные жители называют это место «кладбищем нартов». Эти украшения раскопали в женских погребениях, которые относятся к 8 -7 веку до нашей эры. Там же нашли и бронзовое копье.

— Для того времени — это редкая находка, — отмечает начальница экспедиции Анна Кадиева. Но основные наши находки относятся к сарматскому времени. Это уникальные погребения с римской фибулой. Там же лежали три кинжала, два стеклянных перстня и ажурные удила. А еще наши археологи раскопали женский золотой медальон, расшитый бисером полусапожек. В этом же женском погребении обнаружили редчайшее серебряное седло.

Там же сохранились сосуды с изображением барана, лошади и пантеры. Найденный бронзовый флакон для благовоний — признак высокого социального статуса у погребенной женщины.

фото: https://vk.com/oskae

По словам Кадиевой, самой ценной находкой стали останки шести мужчин и женщин с римской воинской атрибутикой. Там были застежки для плаща, пряжки, которые указывают на римское время.

В каких отношениях были эти женщины и мужчины — самый интересный вопрос сейчас. Однако уже без генетического анализа можно предположить, что все они были в родственных связях.

— Там же вместе с мужчинами и женщинами мы нашли шкуры двух коней и одного быка и даже пантеры. От коней и быка сохранились только головы и кости ног. Обычно такие кости сохраняются, когда скелет животного полностью убирают с мясом, оставляя шкуру. Рядом с женщинами было зеркало, которому около 1500 лет. Оно было украшено загадочным оттиском, который мог обозначать мастера или владельца, — рассказывает Анна Кадиева.

Находки неспроста вызвали такой интерес у археологов, поскольку погребения в таком комплексе, где мужчины, женщины, кони, пантеры и предметы — большая редкость.

— Все это придает особую ценность этим находкам для научных исследований, — добавила Кадиева.