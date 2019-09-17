"Думала, что нашла потерянного в роддоме ребенка": как богатая бизнесвумен тратила миллионы на неродную и неблагодарную дочь

В Минеральных водах 48 лет назад Валентина Усенко при смерти после родов попала в больницу. Новорожденная дочка осталась в роддоме, куда примерно через 10 дней выжившая 21-летняя Валентина вернулась.

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Но врачи, с слов женщины, ее уже похоронили, поэтому единственное, что нашли сказать: "ребенка потеряли". Мать в слезах бросилась на врачей, а те только крикнули: "Что ты плачешь?! Еще родишь!". И потребовали в доказательство, что она роженица, кучу документов, которых у юридически неграмотной и растерянной селянки не оказалось. Сунули в итоге бумажку "Претензий к роддому не имею", и разбитая новостью юная Валентина все подписала. Много лет потом она искала кровиночку сама. И нашла, как с супругом думали, в 2010 году. "КП-Северный Кавказ" Усенко рассказала, что в соцсетях они вбили дату рождения "24 декабря 1971 год", на что высветилась абсолютная их с мужем копия - Наталья Кретова из Минвод.

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- Приехали, познакомились. Смотрим: похожа на маму, на папу на бабушку. Анатолий (муж, - прим. Авт.) указал на меня и ответил Наталье: "Вот твоя мать, родившая тебя", - вспоминает женщина. - Жила она тогда в разрухе. Родители еще были живы, но в преклонном возрасте. Они обрадовались, что их семью избавят от нищеты.

Сходство, определенно, есть. На фото: Наталья и Валентина в юностиФото: Евгения СОКОРЕВА

Валентину к тому времени знали как хозяйку единственной в Железноводске клиники "Вентриум", специализирующейся на мужском здоровье. Состоятельная бизнесвумен сумела обеспечить безбедной жизнью свою семью и сына Алексея, поэтому бросилась помогать и якобы найденной через много лет дочери. Предварительно проверять родство экспертизой не стали. Внешнее сходство казалось супругам Усенко убедительнее ДНК-теста.

Валентина с супругом и внуками. Женщина предпочитает жить скромно.Фото: Евгения СОКОРЕВА

- Благоустроили двор, построили забор, отремонтировали, обставили мебелью и техникой весь дом: старого гвоздя не найдете. Устроила Наталью к себе работать, где платила вдвое больше, чем остальным. Отучила на права, выплатила кредит за новую машину, которую ее сын за 3 года учебы в Ставрополе разбил. Муж купил шубу, дубленку. Ходила как елка, золотом обвешанная, - продолжает Усенко.

По примерным подсчетам забота вылилась в 8 млн рублей. Но в ответ, со слов женщины, они получали от Кретовой только еще больше "хочу" и отбивались от упреков. Буквально.

- Хлестала нас розами по лицу с криками: "Вы меня бросили! Вы меня оставили!". И упрекала, что у Лешки двухэтажный дом, а у нее одноэтажный.

Почти 10 лет Наталья была частью семьи УсенкоФото: Евгения СОКОРЕВА

Долго терпели Анатолий и Валентина капризы "дочери". Пока в этом году Усенко не пригрозили судом за слова о неродстве Натальи и воспитывавших ее родителей. Уставшая от всех этих сцен женщина рассказала свою историю продюсерам одного из федеральных телеканалов и стала героиней ток-шоу, где доказали с помощью ДНК-теста: у Валентины Усенко и Натальи Кретовой 0% родства. А значит 9 лет женщина строила красивую жизнь абсолютно чужому для нее человеку.

- Никаких слов благодарности я не услышала. Наталья сказала, чтобы мы ее оставили в покое и не звонили больше, - вздыхает Валентина Петровна. - Но ее номер я не удаляю. Всякое в жизни случается. Но написала смс: "За все поступки придется отвечать". Кто живет по божеским поступкам, это знает.