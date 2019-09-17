В Ставропольский край придут заморозки

После заметного похолодания в Ставрополе ведущие радио "Комсомольская правда" (105,7 FM в краевом центре, 88,8 FM в регионе КМВ) спросили у замначальника регионального Гидрометцентра Натальи Клименко, значит ли, что лето окончательно прошло, и пора доставать куртки и шапки?

Доставать ли свитер и шерстяные носки: выясняем, когда на Ставрополье придет настоящая осень 00:00 00:00

- Это нормально, хоть и непривычно на фоне затянувшегося лета. Сейчас как мы и предполагали, будет три волны "вторжения холодного воздуха". Первая прошла. Ждем вторую 19 сентября, когда температура в крае существенно упадет, вероятно, вплоть до заморозков. Но, возможно, до них не дойдет. Осадки еще кратковременные будут, но без гроз и града. Понижение температуры воздуха ожидается и 21-23 сентября. Ночью до 5-9 градусов тепла, в некоторых районах даже до 3 градусов выше нуля. Днем: +10, +15 градусов будет. Затем снова постепенное повышение. К третьей декаде до 15-20 градусов. В отдельные дни до +25! Так что говорить, что пришла холодная осень, пока рано, - сказала собеседница.

Ставропольцы не без причины привыкли считать сентябрь продолжением лета. В отличие от многих других регионов России, у нас начало осени почти всегда теплое, если не жаркое. По данным краевого Гидрометцентра, средняя температура воздуха обычно колеблется в пределах 17-19 градусов. Самым прохладным за последние 60 лет был сентябрь 1997 года, средняя месячная температура тогда была от 10°С в Кисловодске и до 14.5°С в Буденновске.

Зато в 1971, 1994 и 2015 годах средние месячные температуры по краю составляли 20-22°С, превышая климатическую норму аж на 4 градуса. Абсолютный минимум сентябрьских температур зафиксирован 26 сентября 1973 года в Благодарном — всего лишь - 4,5 градуса тепла. Абсолютный же максимум: 40 градусов 1 сентября 2010 года в селе Дивное.