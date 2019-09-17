Почему на Ставрополье за ЖКХ платят как на Чукотке, а в Дагестане меньше всех в России

Меньше всего за ЖКХ в России платят в Дагестане, в то время как жители соседнего Ставрополья раскошеливаются едва ли не также как в самых холодных северных регионах.

Удивительную статистику выпустили аналитики РИА Новости, подсчитавшие, какой процент семейного бюджета уходит на оплату по коммунальным счетам. Казалось бы, живем в одной стране, но разрыв по регионам многократный. Даже на Северном Кавказе цифры сильно разнятся.

Почему жители Ставропольского края так много платят за ЖКХ? 00:00 00:00

В Дагестане и Ингушетии платят 4,6% и 4,8% от бюджета (меньше 2,5 тысяч рублей), в Чечне показатель в 7,2% (3,7 тысячи рублей), в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии 7,9% и 8,4% (3,4 и 3,5 тысячи рублей). Максимум в округе у Карачаево-Черкесии с 11,1% (4,5 тысяч рублей) и Ставрополья с 12,5 % и средней платежкой 4,6 тысяч рублей. И край в рейтинге из 85 субъектов стал аж 77-м (!), уступив Чукотке, Магаданской области, Камчатском краю и другим. А средний показатель по России при этом равен 9,6% от семейного бюджета, или 4,4 тысяч рублей к оплате за коммуналку.

Кто решает, сколько нам платить за ЖКХ, и почему россияне тратятся за одно и тоже так по-разному, "Комсомолка" узнала у экспертов. Как объяснил председатель тарифной комиссии Ставрополья Сергей Губский, хотя устанавливаются тарифы на федеральном уровне, и на местах никто не может самовольно завышать или занижать их, есть объективные причины, обуславливающую разницу в регионах.

- В электроэнергетике и в газовой отрасли - единый тариф. С теплоснабжением ситуация иная, и все зависит от конкретной теплоснабжающей организации: в каких условиях работает, какая загрузка, вид производства. В северном регионе может такая же котельная стоять, что в Ставропольском крае, но работает в 2 раза дольше и тариф у нее может быть в 2 раза меньше. Чем больше реализация, тем меньше себестоимость, - приводит пример Сергей Губский. - Аналогично с водоснабжением. Ставрополье считается безводным краем, и часть воды перебрасывается из соседних республик. По степени обеспеченности водным ресурсом, Ставрополье находится на предпоследнем месте в ЮФО. За нами только Элиста. Зато на 92% оснащены централизованным водоснабжением. А у Элисты всего 40%. Кто формировал рейтинг, не задумывался об этом, в итоге вышла ерунда.

Экономист и ведущий радио "Комсомольской правды" Михаил Делягин повторил про единый норматив по стране, но подчеркнул неэффективность федерального контроля за фактическими тарифами:

- На федеральном уровне стандарты очень слабые. Поэтому в реальности средний рост по стране где-то существенно выше, где-то ниже. Формально за этим контроль есть. В реальности нет, - отметил собеседник.

Резонансная тема нашла место в эфире радиостанции "КП" в Ставропольском крае. Как поделились местные жители, платить приходится даже больше, чем подсчитали специалисты.

- Платим очень много. Около 5 тысяч за одно отопление! В конечном счете за 53 квадрата в двух комнатах плачу 7 тысяч рублей! - рассказала слушательница Надежда.

- А я за коммуналку в частном доме плачу около 6 тысяч. На откачку выгребной ямы - 800 рублей за 4 куба! Откуда такие цены?! - возмутился слушатель Андрей из Георгиевского района.