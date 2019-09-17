«Мне снится ребенок, которого я убила»: В Дагестане выступили против абортов

Детские босоножки на асфальте Махачкалы с надписями: «Я бы придумал лекарство от рака», «Я бы остановил войну в Сирии», «Я бы сделал Махачкалу самым чистым городом» заставляли прохожих остановиться.

— За мной есть такой грех, — поделилась пожилая женщина. Теперь надо всем невесткам и дочерям рассказать, что это — грех, чтобы они не брали его себе на душу. Вы не представляете, что это такое, сколько лет мне снится мой ребенок, которого я убила.

Так, активисты центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» провели в трех местах Дагестана акцию #онимоглибыпойтившколу.

Женщины вместе с Махачкалинской и Грозненской епархией выступили против частых абортов в республике. Женщины рассказывали прохожим про то, сколько детей не рождается из-за абортов ежедневно на Северном Кавказе.

— Каждый день в России спускают в канализацию 2 000 детей, в Дагестане ежедневно около 20 нерожденных малышей. Мы показали то, чего здесь показывать не хотят. Ведь именно этих людей мы не досчитались, когда говорили о полёте на Марс, о войне в Сирии, о махачкалинских свалках, лекарстве от рака и много о чем еще. Может быть, это и есть повод задуматься, что этот аборт не про «нищету плодить», а про нерождение очередного гения из бедной семьи, — считает руководитель центра центра защиты материнства и детства «Теплый дом на горе» Евгения Величкина.