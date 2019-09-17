2019-09-17T17:46:00+03:00
Звезды

«Враги государства и культуры»: Рамзан Кадыров раскритиковал «разврат» в российском театре

Современный взгляд на искусство кажется чеченскому лидеру непозволительным и пошлым
Ася АСРЯН
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Глава Чечни считает, что современное театральное искусство может привести к упадку государственностиГлава Чечни считает, что современное театральное искусство может привести к упадку государственностиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров резко высказался на тему «разврата» в театральных постановках. Современный взгляд на театральное искусство кажется чеченскому лидеру отвратительным и пошлым. Более того, политик уверен, что такой подход к спектаклям может подточить основы государственности.

Резонансное заявление глава Чечни высказал на встрече с представителями искусства во главе с председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным. Беседа проходила в Грозном.

— Мы видим, как портят молодежь нашу, как забирают у нас культуру, — возмутился Кадыров. — Вот что произошло с европейской культурой? Там ничего не осталось. Стало модно показывать и пропагандировать на театральных подмостках разврат!

Он обратился к гостям с просьбой подключиться к спасению культуры народов России.

— Если театральные сцены отдавать таким спектаклям, таким людям, то все это станет врагом нашего государства, нашей культуры. Пока вы есть, прошу, чтобы вы сделали все, чтобы не искажали народные ценности России. Это чисто большая просьба моя, как гражданина этой великой страны, — добавил Кадыров.

Мнения комментаторов под этим постом разделились. Одни поблагодарили чеченского лидера, мол, «хоть один человек от власти называет вещи своими именами, а другие в корне не согласились с главой республики.

— Пусть политик занимается политикой. Если ему противен «этот разврат», то его воля запретить его на территории Чеченской Республики. А о значимости и культурной ценности современных постановок должны судить лучшие режиссёры. Которые, к слову, эти спектакли и ставят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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