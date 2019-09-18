«Сынок, не бей людей — переводи в партер и сразу заканчивай»: Нурмагомедов рассказал, что мама говорит ему перед боем

Хабиб Нурмагомедов рассказал о переживаниях своей маме, учёбе в университете и планах на жизнь после окончания карьеры. Чемпион UFC дал эксклюзивное интервью «Первому Каналу».

В беседе Хабиб разоткровенничался и рассказал, что долгое время его бои отказывалась смотреть родная мама. Женщина слишком волновалась и не хотела следить за ходом схватки. Но прошли годы, и Нурмагомедов стал одним из лучших в мире.

— Тут без вариантов. Вся страна, весь мир смотрят. Но она так: уходит, заходит, спрашивает из другой комнаты — очень переживает и не может спокойно сидеть на месте, — объяснил спортсмен.

Интересно, что сердобольная женщина волнуется не только за бойца, но и за его соперников. И просит побыстрее «прикончить» оппонента, чтобы ему не было слишком больно.

— Сынок, делай своё. Переводи бой в партер и сразу заканчивай. Не нужно людей бить. Сделай болевой удушающий, пускай постучит, и чтобы на этом закончилось, — с улыбкой рассказывает чемпион.

Почему никто не может победить Хабиба Нурмагомедова 00:00 00:00

Коснулась беседа и темы завершения карьеры. Нурмагомедов подумал о будущем заранее и поступил...на экономиста. Сейчас лучший боец UFC в лёгком весе учится на четвёртом курсе РЭУ имени Плеханова в Москве.

Легендарный спортсмен честно признаётся, что с его плотным графиком далеко не всегда удаётся приходить на экзамены. Но когда есть свободное время, Хабиб все-таки приходит в университет и старается закрыть сессию собственными силами.

— Недавно случилась забавная история. Я пришёл сдавать английский язык. Преподавательница меня не узнала, а вот студенты поняли, что это я. Пока я садился на последнюю парту, в аудитории началась шумиха, люди были поражены. А она ничего не поняла, и сделала замечание, чтобы мы сохраняли тишину. Когда закончил с билетом, пришёл, сдал, а остальные студенты переговариваются, эмоции разные. Она очень странно смотрела на всё это, но так и не поняла, что происходит. Я когда ушёл, мне ректор позвонил и рассказал, что в аудитории была паника после этого, — рассказал Хабиб.

Впрочем, чемпиону нередко делают «скидку» в моменты, когда он занят подготовкой к грядущим боям.

— Я всё равно могу сам сдавать и прилежно учусь. В современном мире эта профессия актуальная всегда. И я хочу подходить с умом к тому капиталу, который заработаю на боях. Заниматься благотворительностью, открыть бизнес. Найти золотую середину, чтобы не было такого, что через какое-то время я останусь ни с чем. Я знаю очень много таких примеров, поэтому стараюсь очень рационально к этому относиться, — резюмировал спортсмен.

Напомним, что следующий бой Хабиба, вероятнее всего, пройдёт в Москве. Спортсмен может встретиться с Конором Макгрегором, который сразу после победы Нурмагомедова над Порье заявил, что готов приехать в Россию ради реванша с заклятым соперником. Другим возможным оппонентом дагестанца стал Тони Фергюсон, уже много лет мечтающий встретиться с Хабибом.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что победил Порье с помощью хитрости

Боец специально прилетел в аэропорт Махачкалы ночным рейсом. Фанатам о возвращении кумира не сообщили — Хабиб мечтает просто немного отдохнуть. С поклонниками он планирует встретится только через неделю. Правда от журналистов Хабибу скрыться не удалось. Разоткровенничавшись, спортсмен рассказал, что победил в Абу-Даби с помощью хитрости (подробности).

КСТАТИ

Жена Хабиба Нурмагомедова — кто она? Фото, история любви Патимат и Хабиба

Жена Хабиба Нурмагомедова Патимат — кроткая дагестанская девушка и первая красавица в небольшом селе Сильди Цумадинского района Дагестана. История их любви началась в далёком детстве, за партой в сельской школе, пережила долгую разлуку и лишь много позже, когда аварский спортсмен был уже не мальчиком, но мужчиной, воплотилась в крепкую семью (подробности).

КСТАТИ

Хабиб Нурмагомедов выбрал следующего соперника

Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым хочет провести следующий бой. Вопреки ожиданиям, им оказался не Тони Фергюсон. Чтобы «оставить наследие» дагестанец хочет сразиться с легендой UFC и своим кумиром (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАЖКЕ

Президент UFC: «Хабиб в паре боёв от титула величайшего в истории»

Хабиб Нурмагомедов находится в паре боёв от статуса величайшего бойца UFC в истории — так считает президент промоушена Дана Уайт. Уверенная победа дагестанца над Дастином Порье произвела на менеджера неизгладимое впечатление (подробности).