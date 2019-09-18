Арнольд Шварценеггер признал своего двойника из Чечни

Прошло целое поколение, которое хотело хотя бы немного походить на Арнольда Шварценеггера. Мальчишки усердно качали мышцы, глядя на постеры любимого актера, бодибилдера, а позже и политика. Впоследствии нашлось много двойников «железного Арни», и одного из них отыскали в Чечне.

Молодой ШварценеггерФото: СОЦСЕТИ

Российскую копию Шварценеггера зовут Мухаммед Ибрагимов. Комплекцией и внешностью он похож на молодого Арни, физическая форма которого тогда была на пике. В это время американец носил длинные волосы, убранные по бокам, и чеченец невольно повторил этот стиль прически. Кроме прочего, молодой человек напоминал легендарного культуриста лицом.

Ибрагимов занимается в зале уже больше 12 летФото: СОЦСЕТИ

Впервые о том, что он очень похож на Шварценеггера, Ибрагимов услышал в 18 лет — после того, как уже год прозанимался в зале. До этого парень увлекался вольной борьбой и футболом, но только на любительском уровне. Когда мускулы чеченца окрепли и достаточно выросли, Ибрагимов окончательно ушел в бодибилдинг.

"Чеченский Арни" показывает свою комплекцию.

Правда, россиянин никогда не считал Шварценеггера своим кумиром. Правоверный мусульманин Ибрагимов не мог создать себе кумира или идола. Но он признался, что уважает тот карьерный путь, который прошел Шварценеггер. Культурист из России считает «золотую эру» эталонной, а «железного Арни» - лучшим бодибилдером того периода. Для спортсменов, которые хотят соответствовать формам этого периода, создали специальную лигу «Classic Physique», в которой Мухаммед и выступает.

Арни узнает в чеченце себяФото: СОЦСЕТИ

Ибрагимов и Шварценеггер встречались трижды. Как признался россиянин, каждый раз Арни хвалил его, а в 2014 году в Мадриде прилюдно признал в нем себя молодого.

Это, конечно, вдохновило мужчину, и сейчас он ставит себе очень амбициозные цели: взять "Арнольд Классик" и "Олимпию". Для этого Ибрагимов усиленно тренируется и готовит публику к своему внезапному появлению.